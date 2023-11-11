Işığını takipteyiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü için düzenlenen anma töreninde konuştu: "Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray, tıpkı onun gibi hiçbir zaman vazgeçmeyerek, kimsenin hayal etmediği başarılara ulaşıyor, ulaşacak. Biz Galatasaraylılar olarak, yaşadığımız her an onun düşünceleri ve koyduğu hedeflerin ışığında yolumuza devam edeceğiz"

HÜZÜN DOLUYUZ

Dursun Özbek, her 10 Kasım'da olduğu gibi yine hüzünle bir araya geldiklerini söyledi. Özbek "Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anarken bir kez daha ilkeleri ve değerlerinin izinde olduğumuzun sözünü vermek istiyorum. Bu kulübün tüm sporcuları, onun bize öğütlediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olacak" dedi.