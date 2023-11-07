GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! Yeni adresi...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, kariyerine ve geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, kariyerine ve geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Milliyet'in Transfermarkt'ın röportajını derlediği haberde; Kerem Aktürkoğlu, transferiyle ilgili flaş ifadeler kullandı.
Transfermarkt Almanya, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu ile bir röportaj yaptı.
Yıldız oyuncu, kulüp ve milli takımdaki hedeflerinin yanı sıra transferi hakkında konuştu.
"HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ VE EURO 2024"
Kerem Aktürkoğlu, son 3 yılını şu sözlerle özetledi, "Erzincanspor'dan Şampiyonlar Ligi'ne uzanan kariyerime dönüp baktığımda başardıklarımla gurur duyuyorum. Tabii ki ailemin ve antrenörlerimin bunda büyük payı var.
Ben her zaman daha iyi olmaya çalışan bir oyuncuyum. Antrenmanların asla bitmeyeceğine ve her zaman bir adım daha ileri gidebileceğini inanıyorum."
Transfermarkt takipçileri tarafından 2021/22 sezonun oyuncusu seçilen Aktürkoğlu, Bayern ve Manchester United'a karşı oynadığı maçların kariyerinde hangi seviyeye geldiğini gösterdiğini söyledi.
Kerem Aktürkoğlu, "Hedefim Şampiyonlar Ligi'nde ve Almanya EURO 2024'te potansiyelimi daha da fazla gerçekleştirmek" şeklinde konuştu.
"BU ROLDE OYUNA ÇOK FAZLA ETKİ EDEBİLECEĞİME İNANIYORUM"
Başarılı hücum oyuncusu, bu sezon oynadığı 20 maçta 12 gole direkt etki etmeyi başardı. Teknik direktör Okan Buruk'un onu son maçlarda kanat yerine on numara bölgesinde oynatmasına ise "Zorlu bir görev" olduğunu söyledi.
Kerem Aktürkoğlu, "Bu rolde oyuna çok fazla etki edebileceğime ve yaratıcılığımı serbest bırakabileceğime inanıyorum, ancak bu aynı zamanda oyunumu adapte etmem ve gelişmeye devam etmem gerektiği anlamına da geliyor" dedi.
"İSTİKRARLI OYNAMAK GELİŞİMİM AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"
Başarılı futbolcu, 2023/24 sezonunda 1.580 dakika süre alarak sarı-kırmızılıların en çok oyunda kalan hucüm oyuncusu konumunda yer alıyor.
Yıldız oyuncu, bu performansını sürdürebilmesi için maç aralarında iyi dinlenmenin önemli olduğunu söyledi.
Kerem Aktürkoğlu, "Bunu çok düşünüyorum. Çok az ara ile her zaman yüzde 100 performans gösterebilmek için pek çok şey deniyorum. Profesyonel futbolcu olmak 24 saat süren bir iş!" dedi.
25 yaşındaki futbolcu, "Böylesine yüksek bir seviyede istikrarlı bir şekilde oynayabilmek için saha dışındaki aşamaların gelişimim açısından çok önemli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
TRANSFER AÇIKLAMASI!
Aktürkoğlu'nun Avrupa'dan birçok takımın radarında olduğu biliniyor. Roma, Bayern ve diğer Bundesliga kulüplerinin 2021 yılından beri onu takip yakından ettiği söylentileri var.
Son haftalarda ise Premier League'den Tottenham'ın bir ilgisi olduğu basına düştü. Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan milli oyuncu, geleceği hakkında konuştu.
İşte o sözler...
"Elbette geleceğimi düşünüyorum. Yurt dışına transfer olmak, yeni görevler üstlenmek ve diğer liglerde oynamak heyecan verici olabilir. Ancak şu anda Galatasaray'a ve buradaki performansıma odaklanıyorum.
Diğer şeyler zamanla belli olacak. Eğer bir transfer seçeneği olsaydı, oyun tarzıma uygun ve kendimi daha da geliştirebileceğim bir ligi seçerdim" dedi.
Aktürkoğlu'nun Avrupa'dan birçok takımın radarında olduğu biliniyor. Roma, Bayern ve diğer Bundesliga kulüplerinin 2021 yılından beri onu takip yakından ettiği söylentileri var.
Son haftalarda ise Premier League'den Tottenham'ın bir ilgisi olduğu basına düştü.
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan milli oyuncu, geleceği hakkında şu sözleri kullandı: "Elbette geleceğimi düşünüyorum. Yurt dışına transfer olmak, yeni görevler üstlenmek ve diğer liglerde oynamak heyecan verici olabilir.
Ancak şu anda Galatasaray'a ve buradaki performansıma odaklanıyorum. Diğer şeyler zamanla belli olacak.
Eğer bir transfer seçeneği olsaydı, oyun tarzıma uygun ve kendimi daha da geliştirebileceğim bir ligi seçerdim" dedi.