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Bayern Münih - Galatasaray maçı öncesi Thomas Tuchel: İlk maçtan ders çıkarmalıyız

Bayern Münih Teknik direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Galatasaray'a karşı çok güçlü oynamaları gerektiğini ifade eden Tuchel, "İlk oynadığımız maçtan ders çıkarmalıyız" dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 15:31 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 15:45
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Bayern Münih - Galatasaray maçı öncesi Thomas Tuchel: İlk maçtan ders çıkarmalıyız

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik mücadele öncesi Alman devinde teknik direktör Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Galatasaray, Dortmund'dan farklı oynuyor. Leon Goretzka, Dayot Upamecano oynayabilecek durumda. Joshua Kimmich en önemli oyuncularımızdan biri. Galatasaray maçında oynayacak. Dortmund maçında en iyi seviyede oynadık. Orta sahamız muhteşemdi. Kadronun bozulmaması ve sürekli aynı 11 ile oynamak çok önemli. Manuel Neuer de geri döndü."

"ÖNCEKİ MAÇTAN DERS ÇIKARMALIYIZ"

"Galatasaray ilk maç çok cesaretli oynadı. 70 dakika birebir oynadılar. Çok koştular, çok şeyi değiştirmemiz lazım. Mağlubiyet onların oyun tarzını değiştirecek mi? Pek sanmıyorum. Yine güçlü bir Galatasaray göreceğiz. İki hafta önceki maçtan ders almalıyız."

"GALATASARAY'A İYİ OYNAMALIYIZ"

"Galatasaray ilk maç çok cesaretli oynadı. 70 dakika birebir oynadılar. Çok koştular, çok şeyi değiştirmemiz lazım. Mağlubiyet onların oyun tarzını değiştirecek mi? Pek sanmıyorum. Yine güçlü bir Galatasaray göreceğiz. Atalanta maçları ile kıyaslıyorum Galatasaray maçlarını. O zaman da çok zordu. Çok iyi oynamalıyız."

"ÖNEMLİ KARARLAR ALMALIYIZ"

"Galatasaray ilk maçta bizi hataya sürükledi. Çok güçlü oynamalıyız. Bizim de farklı pozisyonlarımız vardı cezalandırmak için ama topa sahip olmakta daha iyi hale geldik. Galatasaray bu baskıyı sonuna kadar sürdüremedi. Biz de sonuna doğru şanslar bulduk. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Düşünmediğiniz takımlar, beklediğinizden daha iyi çıkıyor. Tecrübe edindik, edinmemiz gerekiyor. Önemli kararlar almalıyız. Sahada hızlı olmalıyız. İkili mücadeleleri kazanmalıyız. O zaman bize karşı Galatasaray zorluk yaşayabilir."

"GALATASARAY MAÇINDA LİMİTLERİ ZORLAYACAĞIZ"

"Galatasaray maçı zor olacak ama limitlerimizi zorlayacağız. Erkenden gruptan çıkmayı garantilemek bizi güçlendirir. Şampiyonlar Ligi'nde her çocuk oynamak istiyor. Bu çok önemli bir turnuva. Gruptan çıkmayı Galatasaray maçında başarırsak, ondan sonrasını da önemsiz görmeyeceğiz."

"KANE HER ZAMANKİ GİBİ"

"Harry Kane ilk defa kulüp değiştirdi. Yeni bir yerde. Eşi ve çocuklarıyla çok büyük bir adım attı. Gol atması, asistleri... Bunları her yerde yapar, bunu biliyoruz. Premier Lig'de 10 yıldır yaptı zaten. Bu kadar kısa sürede adapte olacağını kimse tahmin edemezdi. Bize çok katkı sağlıyor. Her zaman yaptığını yapıyor. Çok güzel bir insan, çok güzel bir sporcu."

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