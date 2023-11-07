Manuel Neuer'den Icardi sözleri! "Hiçbir korkusu yok"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih'e konuk olacak.

Alman ekibinde tecrübeli kaleci Manuel Neuer basın toplantısında konuştu.

Manuel Neuer: "Yarın tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde harika bir maçta oynayacağım için çok mutluyum."

"FARKLI BİR KALİTESİ VAR"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı hakkında konuşan Neuer, "Mauro Icardi'nin farklı bir kalitesi var. Çok duygusal bir oyuncu. Attığı penaltıyı gördük. Hiçbir korkusu yok. Cesur bir oyuncu. İki ayağıyla da goller atabiliyor. Kale önünde çok güçlü. Defansımız bunu biliyor. Icardi'ye dikkat etmeliyiz ve kontrol etmeliyiz. Beni ne beklediğini biliyorum." ifadelerini kullandı.