Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı?

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da sergilediği grafikle dikkat çeken Galatasaray'da Lucas Torreira ve Angelino'nun son durumları merak konusu oldu. Uruguaylı yıldıza İtalya'dan flaş bir talip çıktı. Angelino hakkında ise sürpriz bir karar alındı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 14:17
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesiyle Süper Lig'de zirveye yerleşen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı?

Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Angelino ile ilgili flaş bir hamle yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı?

Ayrıca takımın gözbebeği Lucas Torreira ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası da gündeme geldi.

İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı?

Galatasaray sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Angelino'dan bir türlü beklenen performansı alamadı.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı?

İspanyol sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un transfer listesinin ilk sırasında yer alıyordu.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı?

16 maça çıkan İspanyol sol bekin 4 kez daha forma giymesi halinde kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonu devreye girecek.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı?

2.3 milyon Euro garanti ücrete oynayan Angelino'nun bonservisi 6.5 milyon Euro.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı?

DUBOIS ÖRNEĞİ AKILLARDA
Leo Dubois'ten ders alan yönetim temkinli davranıyor. Dubois'in uzun süreli kontratı nedeniyle talibi çıkmamıştı.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı?

Başakşehir'e kiralanan Fransız sağ bekin ücretinin büyük kısmını hala Galatasaray ödüyor.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı?

Angelino'da benzer senaryoyu yaşamak istemeyen Aslan, Leipzig'le görüşme yaparak satın alma opsiyonunu kaldırmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı?

Aksi halde oyuncu sezon sonuna kadar 3 maçtan fazla oynatılmayacak.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı?

MILAN TORREIRA'NIN PEŞİNDE
Bu arada geçen sezonki şampiyonluğun mimarı olan Lucas Torreira, performansıyla parlamaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı?

İtalyan devi Milan'ın takipte olduğu Torreira, Galatasaray'ın orta sahadaki emniyet kilidi oldu.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı?

Bu sezon 15 maçta görev alıp 14'ünde ilk 11'de başlayan Uruguaylı oyuncucu, bin 264 dakika sahadaydı.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı?

'Atom karınca' lakaplı yıldız, maç başına ikili mücadele (5.1), faul kazanma (2.4), isabetli pas (51.5) ve isabetli uzun pas (4.0) değerlerinde takım içinde zirveyi gördü.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom 44 yıllık rekoru kırdı!
Galatasaray'dan 8 numara planı!
Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)
EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA | Yeni emekli maaşı ne kadar olacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Ludogorets maçı hazırlıkları başladı F.Bahçe'de Ludogorets maçı hazırlıkları başladı 14:19
Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı? Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı? 14:17
F.Bahçe'ye müjdeli haber! Ocak ayında kiralık... F.Bahçe'ye müjdeli haber! Ocak ayında kiralık... 14:03
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı | CANLI Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı | CANLI 13:47
Trabzonspor'dan Mert Hakan paylaşımı! Derbide... Trabzonspor'dan Mert Hakan paylaşımı! Derbide... 13:40
Cimbom 44 yıllık rekoru kırdı! Cimbom 44 yıllık rekoru kırdı! 13:23
Daha Eski
Arda Güler'den flaş paylaşım! Fenerbahçe... Arda Güler'den flaş paylaşım! Fenerbahçe... 13:10
Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu 12:26
Antalyaspor - Beşiktaş maçı detayları! Antalyaspor - Beşiktaş maçı detayları! 12:24
Torino - Sassuolo maçı ne zaman? Torino - Sassuolo maçı ne zaman? 11:46
Çarpıcı Fenerbahçe tespiti! Çarpıcı Fenerbahçe tespiti! 11:45
Libertadores Kupası'nda şampiyon belli oldu Libertadores Kupası'nda şampiyon belli oldu 11:44