GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya flaş talip! Takımdan ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesiyle Süper Lig'de zirveye yerleşen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesiyle Süper Lig'de zirveye yerleşen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Angelino ile ilgili flaş bir hamle yaptı.
Ayrıca takımın gözbebeği Lucas Torreira ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası da gündeme geldi.
İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Galatasaray sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Angelino'dan bir türlü beklenen performansı alamadı.
İspanyol sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un transfer listesinin ilk sırasında yer alıyordu.
16 maça çıkan İspanyol sol bekin 4 kez daha forma giymesi halinde kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonu devreye girecek.
2.3 milyon Euro garanti ücrete oynayan Angelino'nun bonservisi 6.5 milyon Euro.
DUBOIS ÖRNEĞİ AKILLARDA
Leo Dubois'ten ders alan yönetim temkinli davranıyor. Dubois'in uzun süreli kontratı nedeniyle talibi çıkmamıştı.
Başakşehir'e kiralanan Fransız sağ bekin ücretinin büyük kısmını hala Galatasaray ödüyor.
Angelino'da benzer senaryoyu yaşamak istemeyen Aslan, Leipzig'le görüşme yaparak satın alma opsiyonunu kaldırmak istiyor.
Aksi halde oyuncu sezon sonuna kadar 3 maçtan fazla oynatılmayacak.
MILAN TORREIRA'NIN PEŞİNDE
Bu arada geçen sezonki şampiyonluğun mimarı olan Lucas Torreira, performansıyla parlamaya devam ediyor.
İtalyan devi Milan'ın takipte olduğu Torreira, Galatasaray'ın orta sahadaki emniyet kilidi oldu.
Bu sezon 15 maçta görev alıp 14'ünde ilk 11'de başlayan Uruguaylı oyuncucu, bin 264 dakika sahadaydı.
'Atom karınca' lakaplı yıldız, maç başına ikili mücadele (5.1), faul kazanma (2.4), isabetli pas (51.5) ve isabetli uzun pas (4.0) değerlerinde takım içinde zirveyi gördü.
Ayrıca top çalma (Maç başına 2.3), 17 top kesme (1.7) ve pas arası (1.7) karnesiyle sağ bek Boey'in ardından geldi.