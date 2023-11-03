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GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi nefesler tutuldu. Galatasaray Kasımpaşa maçı hakemi Arda Kardeşler olurken, VAR'da ise Alper Ulusoy görev alacak. Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenerek üst üste 10. galibiyetini almak istiyor. Sakatlığı bulunan Ndombele maçta süre alamayak. Muslera ise sarı kart sınırında bulunuyor. Galatasaray Kasımpaşa bilet fiyatları için kulübe yoğun ilgi bulunuyor. Galatasaray maçı bilet satışı kısa sürede tükendi. Galatasaray Kasımpaşa kadrosu, muhtemel 11'ler, hakemler ve eksikler gibi birçok detayı haberimizde bulabilirsiniz. | Galatasaray canlı, Galatasaray izle, Galatasaray maçı canlı izle

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 18:30
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GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta müsabakasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? GS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı 3 Kasım Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka canlı skor ile takip etmek için TIKLAYIN.

GALATASARAY KASIMPAŞA MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Zaha, Kerem, Mertens, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Duhan, Gökhan Gül, Hajradinovic, Aytaç, Gomis, Fall, Ngoy

GALATASARAY ZİRVEYİ TESLİM ALMAK İSTİYOR!

2023-2024 sezonuna yıldız transferler ile giren Galatasaray, Kayserispor ile berabere kalmasının ardından tüm maçlarını kazanarak 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı haftada Kasımpaşa'yı yenmek ve zirveye yerleşmek istiyor.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇ BİLETİ FİYATLARI BELLİ OLDU!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Rams Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 500 TL , en pahalı bilet 7500 TL olarak açıklandı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 10 müsabakada kalesinde 5 gol gördü ve bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligde en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu 10 mücadelenin 6'sında da kalesini gole kapadı.

FERNANDO MUSLERA SINIRDA

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Paşa karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek deplasmanda oynanacak Hatayspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

OKAN BURUK İLE KEMAL ÖZDEŞ 5. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Buruk; Gaziantepspor ve Akhisarspor'u, Özdeş ise Balıkesirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırıyordu. Oynanan 4 karşılaşmanın 3'ünü Okan Buruk'un ekipleri, 1'ini ise Kemal Özdeş'in takımları kazandı.

AYTAÇ KARA GÖZ DOLDURUYOR

Zorlu Galatasaray deplasmanı öncesi Kasımpaşa'da en dikkat çeken futbolcu ise orta saha oyuncusu Aytaç Kara. Bir dönem Galatasaray'da da oynayan 30 yaşındaki futbolcu, ligdeki 10 maçın tamamında forma giydi. İstikrarlı bir performans sergileyen deneyimli futbolcu, takımına 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Bunun yanında Aytaç, gördüğü 3 sarı kartla da ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli oyuncu, sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor maçında görev alamayacak.

MAURO ICARDI 17 MAÇTA 15 GOL ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takımını sırtlamaya devam ediyor. Icardi, bu sezon toplam 17 resmi müsabakada forma giydi ve fileleri toplam 15 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 10'unu Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2'sini de gruplarda kaydetti. Icardi, ayrıca ligde Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte krallık yarışında zirvede bulunuyor.

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