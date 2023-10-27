Haberler Galatasaray Defosunu çıkardı

Defosunu çıkardı

Taktik uzmanı Constantin Eckner, G.Saray’ın Torreira ile Kimmich’e baskı yaparak Bayern’in defosunu ortaya çıkardığını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 06:50
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Defosunu çıkardı

Galatasaray'ın Bayern Münih karşısında 70 dakikalık performansı tüm dünyada dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların, Alman devine karşı kurduğu üstünlük sonrasında birçok yorumcu, Galatasaray'ı överken, taktik uzmanı Constantin Eckner ise; farklı bir noktaya değindi. Eckner Alman basınına yaptığı açıklamada; "Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Torreira ile Kimmich üzerine baskı yaparak Bayern'in defosunu ortaya çıkardı. Bu zafiyet, Bavyera ekibine büyük sıkıntı yaşatacak" ifadesini kullandı.

ANTRENMANDA NEŞELİ GÖRÜNTÜLER

G.Saray, dün yaptığı idmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü... Mauro İcardi'nin katılmadığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın ana bölümünde Çaykur Rizespor karşılaşmasının taktik çalışması yapıldı. İdman soğuma hareketleriyle sona ererken, futbolcuların neşeli hali dikkatleri çekti.

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