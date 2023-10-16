GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk: Türk futbolu yükselişte lokomotif ise Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLUNUN LOKOMOTİFİ G.SARAY"

Türk futbolunun yükselişte olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Türk futbolu yükselişte, lokomotif ise Galatasaray. Galatasaray'ın vizyonu, tribünleri doldurması, Türkiye'de birçok takıma örnek oluyor. Türk futbolunun marka değerini Galatasaray çok yukarıya çekti. Herkes için tekrar vizyon oldu." dedi.

"TRANSFER YAPMAK KOLAY DEĞİL"

Transfer yapmanın yüksek maliyetli olduğunu dile getiren Okan Buruk "Bir teknik direktör için en güzeli ve kolayı tam takımınız hazır şekilde sezon başı kampı yapmanız ve sonra lige başlamanız. Bizim için ideal senaryo buydu ama maalesef elimizdeki imkanlar. Şampiyon takımız ama yine de takviye yaptık. Transfer yapmak kolay değil tabi. Bütçe ve birçok şey etken oluyor." dedi.

"MONTELLA'YA HAYIRLI OLSUN"

Montella ile konuştuklarını aktaran Okan Buruk, Vincenzo Montella hayırlı olsun. İletişimimiz var, geldikten sonra aradım. Manchester United maçı sonrası aradı ve tebrik etti. Her zaman yardıma hazır olduğumuzu belirttim. Milli Takımı, TFF'yi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

"ZIYECH OYNATILMAYACAK"

Hakim Ziyech'in sakatlığı hakkında konuşan Buruk, "Ziyech'in buradan kalma bir rahatsızlığı vardı. Orada oynatılmayacak. Tedavisine devam edecek. Döndüğünde inşallah tekrar takımla çalışmalara başlayacak diye düşündük. Hakim Ziyech'in ayağındaki ağrıyı orada tekrar olmuş gibi dışarıya lanse ettiler." dedi.

"HERKES BİRBİRİNİ YENEBİLİR"

Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu değerlendiren Okan Buruk, "Herkes birbirini yenebilir. Kopenhag, Bayern Münih'i elinden kaçırdı. Biz hep kazanmak için sahaya çıkacağız. Her maçta 3 puan istiyoruz. Galatasaray kazanmak için oynar. Kazanırsak, gruptan çıkma adına farklı bir yere gelebiliriz." açıklamalarında bulundu.

"BURAK YILMAZ ÖNEMLİ BİR İSİM"

Hafta sonu oynanacak derbi maçı hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş, ligin iyi takımlarından biri. Burak Yılmaz Türk futbolu için önemli bir isim. Ona da hayırlı olsun demek istiyorum. En iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımız ile Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz." dedi.

'OLIVEIRA MESAJI'

Okan Buruk, Nelsson, Oliveira gibi oyuncuların yedek kalmasına ilgili "Biz takım olgusunu oluşturmaya başladık. Çok maçımız var. Burada maç maç oyuncu değişiyor, giren oyuncu oluyor, çıkan oyuncu oluyor. Bütün oyuncularımıza çok ihtiyacımız var. Oynamayan oyuncu da bizim için çok değerli" dedi.