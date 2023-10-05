GALATASARAY HABERLERİ | Davinson Sanchez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!

Galatasaraylı futbolcular Şampiyonlar Ligi'nde kendini ispat ettirmeye devam ediyor.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'i duyuruldu.
Devler arenasında ilk hatfa maçında Galatasaraylı Tete'nin haftanın 11'ine layık görülmesinin ardından 2. haftada da Davinson Sanchez, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine kendine yer buldu.
Cimbom'un 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperi, Galatasaray'ın Old Trafford'da Manchester United'ı 3-2 yendiği maçta Wilfiried Zaha ve Mauro Icardi'nin attığı gollerde asist yapmıştı.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİNCİ HAFTANIN 11'LERİ
KALECİ
Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)
DEFANS
Davide Calabria (Milan)
Fabian Schar (Newcastle United)
Davinson Snchez (Galatasaray)
ORTA SAHA
Osman Bukari (Kızılyıldız)
Miguel Almiron (Newcastle United)
Brais Mendez (Real Sociedad)
FORVET
Bruma (Braga)
Rasmus Hojlund (Manchester United)
Danylo Sikan (Shakhtar Donetsk).