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RAMS Park'ta gecikmeli gol sevinci! İşte Galatasaray'ın golü

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'un sağ kanattan içeri çevirdiği topa Hayrullah Bilazer hamle yaptı. Hayrullah'ın yaptığı müdahale topun çizgiyi geçmesine engel olamadı ve Galatasaray 2-1 öne geçti. VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alan hakem Volkan Bayarslan golü verdi. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 20:45 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 20:52
RAMS Park'ta gecikmeli gol sevinci! İşte Galatasaray'ın golü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. RAMS Park'ta oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 69. dakikasında Hayrullah Bilazer'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

Sacha Boey'un içeri çevirdiği topa müdahale eden Hayrullah'ın çabası yetersiz kaldı. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, VAR'ı dinlemesinin ardından topun çizgiyi geçtiğine karar verdi ve golü verdi.

İşte o anlar...

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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