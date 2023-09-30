RAMS Park'ta gecikmeli gol sevinci! İşte Galatasaray'ın golü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. RAMS Park'ta oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 69. dakikasında Hayrullah Bilazer'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.
Sacha Boey'un içeri çevirdiği topa müdahale eden Hayrullah'ın çabası yetersiz kaldı. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, VAR'ı dinlemesinin ardından topun çizgiyi geçtiğine karar verdi ve golü verdi.
İşte o anlar...
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır