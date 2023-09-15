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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

Transfer tahtasının kapanmasına saatler kala Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle şampiyonlukta iddialı bir konuma gelen sarı kırmızılılarda yabancı sınırına takılan 2 isimler yollar ayrılmaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray'da son gün ayrılıkları... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 09:50
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

Öte yandan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Transfer hakkında konuşan Buruk, "Transfer ile ilgili tabii ki yarın akşama kadar süre var.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

Bu süre içerisinde genç ve bize katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmelerimiz var.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

Bununla ilgili bir şey olabilir. Ama olmazsa da bu şekilde kapatacakmışız gibi düşündük" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

Transfer tahtasının kapanmasına saatler kala Galatasaray'da 2 ayrılık birden bekleniyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

Yabancı sınırına takılan iki futbolcunun bugün takımdan ayrılması bekleniyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

Antrenman öncesinde Fransız futbolcu için doğum günü kutlaması yapıldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

Geçtiğimiz sezon Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois, Galatasaray formasıyla 28 maçta görev alırken 1 gol katkısı sağladı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

29 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

Tecrübeli sağ bek oyuncusunun piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

Geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Luyindama, Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramadı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

Galatasaray formasıyla 79 maça çıkan Demokratik Kongolu stoper 5 gol kaydetti.

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