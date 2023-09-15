SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.
Milli aranın ardından çalışmalarını hızlandıran Cimbom'da yeni transferlerin sahne alması bekleniyor.
Nef Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.
Milli aranın ardından çalışmalarını hızlandıran Cimbom'da yeni transferlerin sahne alması bekleniyor.
Nef Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Öte yandan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.
OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Transfer hakkında konuşan Buruk, "Transfer ile ilgili tabii ki yarın akşama kadar süre var.
Bu süre içerisinde genç ve bize katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmelerimiz var.
Bununla ilgili bir şey olabilir. Ama olmazsa da bu şekilde kapatacakmışız gibi düşündük" şeklinde konuştu.
Transfer tahtasının kapanmasına saatler kala Galatasaray'da 2 ayrılık birden bekleniyor.
Yabancı sınırına takılan iki futbolcunun bugün takımdan ayrılması bekleniyor.
Kadrosunu büyük oranda yenileyen Galatasaray'da Leo Dubois ve Luyindama'ya yol göründü.
Leo Dubois ve Luyindama'nın Süper Lig'den bazı takımlarla temas halinde olduğu belirtiliyor.
Galatasaray'ın başarılı ismi Leo Dubois dün 29 yaşına girdi.
Antrenman öncesinde Fransız futbolcu için doğum günü kutlaması yapıldı.
Geçtiğimiz sezon Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois, Galatasaray formasıyla 28 maçta görev alırken 1 gol katkısı sağladı.
29 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Tecrübeli sağ bek oyuncusunun piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Luyindama, Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramadı.
Galatasaray formasıyla 79 maça çıkan Demokratik Kongolu stoper 5 gol kaydetti.
Galatasaray, Luyindama'nın bonservisine 7.5 milyon euro ödemişti.