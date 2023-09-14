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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Eyüp Aydın'ı resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Eyüp Aydın transferini resmen duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 21:34 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 21:44
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Eyüp Aydın'ı resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar son olarak 19 yaşındaki ön libero Eyüp Aydın'ın transferini resmen duyurdu.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Bayern München AG ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

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