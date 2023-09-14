SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Eyüp Aydın'ı resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar son olarak 19 yaşındaki ön libero Eyüp Aydın'ın transferini resmen duyurdu.
İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Bayern München AG ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Bayern München AG ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/LaQiRxGUbb— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 14, 2023