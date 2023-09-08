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Galatasaray'da Ndombele ve Davinson gerçeği! Meğer pazarlıklar...

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Avrupa kadrosunun son bildirme gününde yaptığı yıldız transferlerle dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, İngiliz devi Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i makul bedellerle kadrosuna kattı. Yapılan transfer pazarlıklarıyla ilgili flaş gerçekler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 10:11 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 10:11
Galatasaray'da Ndombele ve Davinson gerçeği! Meğer pazarlıklar...

Galatasaray'ın, UEFA'ya listesini göndereceği dün takıma gelen Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'in transferlerinin perde arkası belli oldu.

Galatasaray'da Ndombele ve Davinson gerçeği! Meğer pazarlıklar...

KIRAN KIRANA PAZARLIKLAR
Sarı-kırmızılılar, iki yıldız için Tottenham ile girdiği sıkı pazarlıktan galip çıktı.

Galatasaray'da Ndombele ve Davinson gerçeği! Meğer pazarlıklar...

İngiliz kulübünün sahibi Daniel Levy ile kıran kırana pazarlıklar yapan yönetim, sadece iki sezon önce toplamda 104 milyon euro bonservis ödediği Ndombele ve Sanchez'i çok düşük rakamlara kaptı.

Galatasaray'da Ndombele ve Davinson gerçeği! Meğer pazarlıklar...

İLK GÖRÜŞMEDE 22 MİLYON İSTENDİ
Milliyet'in haberine göre; Sanchez için Tottenham ilk görüşmede 22 milyon euro isterken, Levy'nin daha sonra 16.5 milyon euroya indiği öğrenildi.

Galatasaray'da Ndombele ve Davinson gerçeği! Meğer pazarlıklar...

Galatasaray için bu rakam da kabul edilemedi. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile Levy arasındaki pazarlıkta kazanan Timur oldu.

Galatasaray'da Ndombele ve Davinson gerçeği! Meğer pazarlıklar...

9 MİLYONU KABUL ETTİLER
Kolombiyalı stoper Leverkusen'e de gitmeyi kabul etmeyince Galatasaray'ın eli daha da güçlendi.

Galatasaray'da Ndombele ve Davinson gerçeği! Meğer pazarlıklar...

Levy son gün 7 milyon euro indirime giderek, 9 milyonu kabul etti.

Galatasaray'da Ndombele ve Davinson gerçeği! Meğer pazarlıklar...

ŞARTLARI KABUL ETTİRDİ
Cimbom bunu fırsat bilip Sanchez'in yanına Ndombele'yi ekleme kararı aldı.

Galatasaray'da Ndombele ve Davinson gerçeği! Meğer pazarlıklar...

Son gün paket haline getirilen transferde Galatasaray, Ndombele'de de istediği şartları kabul ettirdi.

Galatasaray'da Ndombele ve Davinson gerçeği! Meğer pazarlıklar...

Bedavaya kiralanan ve maaşının bir bölümü de Tottenham tarafından karşılanan Fransız oyuncu için Galatasaray'ın elini pazarlıkta iki nokta güçlendirdi.

Galatasaray'da Ndombele ve Davinson gerçeği! Meğer pazarlıklar...

PREMİER LİG'DEN GELEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Bunlardan biri Sanchez transferinde oluşan yeni hava ile beraber Ndombele'nin eklenmek istenmesi, diğeri ise Fransız oyuncunun Premier Lig'den yapılan bir teklifi kabul etmemesi. Bu durum Galatasaray'ın önünü açtı ve iki yıldız alındı.

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