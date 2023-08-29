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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte kasaya giren rakam

GALATASARAY HABERLERİ.. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Molde'yi sahasında ağırladı. Deplasmanda 3-2 yendiği Molde'yi Rams Stadyumu'ndaki mücadelede 2-1 devirmeyi başaran ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Cimbom kasasına dev bir gelirin de girmesini sağladı. İşte o rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 00:41 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 00:46
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2, rövanşta da Rams Stadyumu'nda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte kasaya giren rakam

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en son 2019-20 sezonunda mücadele eden Galatasaray, 2021-22 sezonunda ise elemeleri geçememişti.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Sarı kırmızılı ekip 4 yıl aradan sonra gruplara kalarak önemli bir gelirin de sahibi olmaya hak kazandı.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden gruplara katılım parası olarak 15 milyon 640 bin euro'yu garantiledi.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Cimbom'un son 10 yıllık UEFA kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası ise 9 milyon 96 bin euro olarak hesaplandı.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Böylece, Aslan sadece gruplara kalarak ve grup maçları için daha sahaya çıkmadan 24 milyon 736 bin euro'yu kasasına koydu.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte kasaya giren rakam

GRUPLARDA HER GALİBİYET 2.8 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında her galibiyet 2.8 milyon euro, her beraberlik ise 930 bin euro.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Galatasaray, Devler Ligi'nde gruptan çıkarsa 9.6 milyon euro daha kazanacak.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Çeyrek finalin 10.6 milyon euro, yarı finalin 12.5 milyon euro olduğu Şampiyonlar Ligi'nde finalist takımlar 15.5 milyon euro daha kazanacak.

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