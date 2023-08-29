Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2, rövanşta da Rams Stadyumu'nda 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2, rövanşta da Rams Stadyumu'nda 2-1 mağlup etmeyi başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en son 2019-20 sezonunda mücadele eden Galatasaray, 2021-22 sezonunda ise elemeleri geçememişti.
Sarı kırmızılı ekip 4 yıl aradan sonra gruplara kalarak önemli bir gelirin de sahibi olmaya hak kazandı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden gruplara katılım parası olarak 15 milyon 640 bin euro'yu garantiledi.
Cimbom'un son 10 yıllık UEFA kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası ise 9 milyon 96 bin euro olarak hesaplandı.
Böylece, Aslan sadece gruplara kalarak ve grup maçları için daha sahaya çıkmadan 24 milyon 736 bin euro'yu kasasına koydu.
GRUPLARDA HER GALİBİYET 2.8 MİLYON EURO
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında her galibiyet 2.8 milyon euro, her beraberlik ise 930 bin euro.
Galatasaray, Devler Ligi'nde gruptan çıkarsa 9.6 milyon euro daha kazanacak.
Çeyrek finalin 10.6 milyon euro, yarı finalin 12.5 milyon euro olduğu Şampiyonlar Ligi'nde finalist takımlar 15.5 milyon euro daha kazanacak.
Şampiyon olan takım ise 15.5 milyon euro'ya ek olarak 4.5 milyon euro daha alacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı son sezon olan 2019-20'de toplam 29.9 milyon euro gelir elde etmişti.
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