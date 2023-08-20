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Galatasaray'da Olimpiu Morutan'ın sözleşmesi feshedildi! Yeni takımı belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da yapılan transferlerin ardından forma şansı azalan ve takımdan ayrılması gündeme gelen Olimpiu Morutan'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Rumen oyuncunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi. 24 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü'ne transfer oldu. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 19:49 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 20:15
Galatasaray'da Olimpiu Morutan'ın sözleşmesi feshedildi! Yeni takımı belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Son olarak Hakim Ziyech'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda yapılan transferlerin ardından forma şansı azalan oyuncuların akıbeti merak konusu oldu.

Söz konusu oyunculardan Olimpiu Morutan'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Rumen futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Öte yandan Olimpiu Morutan'ın yeni takımı belli oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, transferi sosyal medya hesabından dünyaca ünlü ressam Bob Ross'un bulunduğu bir videoyla duyurdu.

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