Galatasaray'da Olimpiu Morutan'ın sözleşmesi feshedildi! Yeni takımı belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Son olarak Hakim Ziyech'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda yapılan transferlerin ardından forma şansı azalan oyuncuların akıbeti merak konusu oldu.

Söz konusu oyunculardan Olimpiu Morutan'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Rumen futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Öte yandan Olimpiu Morutan'ın yeni takımı belli oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, transferi sosyal medya hesabından dünyaca ünlü ressam Bob Ross'un bulunduğu bir videoyla duyurdu.