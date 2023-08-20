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GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 puanla tanışan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey ile birlikte Avrupa kulüplerinin radarındaki isimlerden olan ve adı son günlerde Nottingham Forest ile anılan Victor Nelsson ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Savunma hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren dünya devi, Danimarkalı stoperi listesine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 11:34
GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini alan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, bu sezon yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Angelino transferleriyle ses getiren Cimbom, bir yıldız ismi daha renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

Galatasaray, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Hakim Ziyech ve Chelsea ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

Transfer detaylarının da paylaşıldığı açıklamada, Ziyech'in, 2023-2024 sezonu ise 3 milyon 587 bin 500 Euro alacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

Faslı oyuncuya, bonservisinin alınması halinde 2024-2025 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

Yapılan anlaşma gereği şarta bağlı opsiyonun gerçekleşmesi durumunda ise Hakim Ziyech'in 2025-2026 sezonu için ise net 2 milyon 850 bin Euro alacağı kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

Galatasaray'da yapılan transferlerle birlikte performanslarıyla dikkatleri çeken isimlere gelen teklifler de gündem oldu.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

Galatasaraylı Nelsson bu sezon transfer gündeminde ismi en çok geçenlerden biri oldu.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

Oyuncuya son olarak İngiltere'den talip çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

ARSENAL TALİP OLDU

İngiliz Givemesport''ta yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre Arsenal, Hollandalı stoperi Justin Timber'ın yerine oyuncu bakıyor ve iki aday var.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

İlki Crystal Palace'ın 50 milyon Sterlin fiyat etiketi olan defans oyuncusu Marc Guehli, diğeri daha ucuz bir alternatif olarak görülen ve sözleşmesinde 25 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Nelsson.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

Victor Nelsson geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

Danimarkalı stoper, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

Nelsson bu sezon oynanan 5 resmi maçta da forma giyerken, skor katkısı üretemedi.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

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