GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini alan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini alan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, bu sezon yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.
Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Angelino transferleriyle ses getiren Cimbom, bir yıldız ismi daha renklerine bağladı.
Galatasaray, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Hakim Ziyech ve Chelsea ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Transfer detaylarının da paylaşıldığı açıklamada, Ziyech'in, 2023-2024 sezonu ise 3 milyon 587 bin 500 Euro alacağı belirtildi.
Faslı oyuncuya, bonservisinin alınması halinde 2024-2025 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceği aktarıldı.
Yapılan anlaşma gereği şarta bağlı opsiyonun gerçekleşmesi durumunda ise Hakim Ziyech'in 2025-2026 sezonu için ise net 2 milyon 850 bin Euro alacağı kaydedildi.
Galatasaray'da yapılan transferlerle birlikte performanslarıyla dikkatleri çeken isimlere gelen teklifler de gündem oldu.
Galatasaraylı Nelsson bu sezon transfer gündeminde ismi en çok geçenlerden biri oldu.
Oyuncuya son olarak İngiltere'den talip çıktı.
ARSENAL TALİP OLDU
İngiliz Givemesport''ta yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre Arsenal, Hollandalı stoperi Justin Timber'ın yerine oyuncu bakıyor ve iki aday var.
İlki Crystal Palace'ın 50 milyon Sterlin fiyat etiketi olan defans oyuncusu Marc Guehli, diğeri daha ucuz bir alternatif olarak görülen ve sözleşmesinde 25 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Nelsson.
Victor Nelsson geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıktı.
Danimarkalı stoper, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Nelsson bu sezon oynanan 5 resmi maçta da forma giyerken, skor katkısı üretemedi.
24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.