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Gomis Japonya'da

Galatasaray'dan ayrılan Bafetimbi Gomis'in yeni takımı belli oldu. 38 yaşındaki santrfor, Japonya Ligi ekiplerinden Kawasaki Frontale ile sözleşme imzaladı. Japon ekibinden sözleşme süresi ve detaylarıyla ilgili bir bilgi paylaşılmazken Fransız golcünün kayıt işlemlerinin ardından forma giyebileceği belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Gomis Japonya'da

Galatasaray'dan ayrılan Bafetimbi Gomis'in yeni takımı belli oldu. 38 yaşındaki santrfor, Japonya Ligi ekiplerinden Kawasaki Frontale ile sözleşme imzaladı. Japon ekibinden sözleşme süresi ve detaylarıyla ilgili bir bilgi paylaşılmazken Fransız golcünün kayıt işlemlerinin ardından forma giyebileceği belirtildi.

Resmi imzaların atılmasının ardından Kawasaki'nin internet sitesine açıklamalarda bulunan Gomis, "Kawasaki Frontale ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım birlikte harika zaman geçirir, sizin için birçok gol atabilir ve birçok şampiyonluk kazanabilirim" ifadelerini kullandı.

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