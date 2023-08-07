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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerindeki muhtemel rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda sarı-kırmızılıların play-off turundaki muhtemel rakibi Klaksvik-Molde maçının galibi oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 13:04 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 13:23
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerindeki muhtemel rakibi belli oldu. Gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda sarı-kırmızılıların play-off turundaki muhtemel rakibi Klaksvik-Molde maçının galibi oldu.

İŞTE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Klaksvik/Molde - Olimpija Ljubljana/Galatasaray

Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys

Royal Antwerp - AEK / Dinamo Zagreb

Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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