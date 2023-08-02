Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Guendouzi'nin peşinde! Ayrılık kararı aldı

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Guendouzi'nin peşinde! Ayrılık kararı aldı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi kadroya takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Marsilya'da ayrılma kararı alan Guendouzi'yi aldı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 16:49
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Guendouzi'nin peşinde! Ayrılık kararı aldı

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da orta sahaya yapılacak olan yıldız transferi merakla beklenirken her geçen gün yeni bir iddia gündeme geliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Guendouzi'nin peşinde! Ayrılık kararı aldı

Sergio Oliviera'nın sezon sonu düşen performansı sonrası yıldız isme kulübe yolu gözükürken, sarı kırmızılılar Torreira ile birlikte orta sahada adeta rakiple çarpışacak yeni bir ismin peşine düştü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Guendouzi'nin peşinde! Ayrılık kararı aldı

A Haber'de yer alan habere göre geçtiğimiz yıllarda UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda gösterdiği performans ve sarı kırmızılı tribünlerle yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Marsilya'nın orta sahası Matteo Guendouzi, Erden Timur'un radarında.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Guendouzi'nin peşinde! Ayrılık kararı aldı

2021 yazında Marsilya'ya kiralık giden ve 2022'de 11 milyon Euro'ya bonservisi alınan 23 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinden ayrılma kararı aldı. Oyuncu Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'nın kadrosunda yer almıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Guendouzi'nin peşinde! Ayrılık kararı aldı

Matteo Elias Kenzo Guendouzi 14 Nisan 1999 tarihinde Poissy, Fransa'da doğdu. Orta saha pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Guendouzi'nin peşinde! Ayrılık kararı aldı

Guendouzi, futbol kariyerine 6 yaşındayken Paris Saint-Germain akademisinde başladı. 2014 yılında Paris'ten ayrıldı ve Lorient akademisine katıldı. Lorient B ekibiyle maçlara çıktıktan sonra 2016 yılında as takıma yükseltildi. 11 Temmuz 2018 tarihinde yaz transfer sezonunda Guendouzi Arsenal'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Guendouzi'nin peşinde! Ayrılık kararı aldı

Paris'te doğan Guendouzi, 20 yaş altına kadar Fransa'yı temsil etti. Kısmî olarak Faslı olan Guendouzi, 2017 yılında Fas teknik direktörü Hervé Renard'ın girişimiyle Fas Millî Takımı'nı seçmeye çok yaklaştı. Ancak Guendouzi'nin babası Mart 2017'de Renard ile görüştükten sonra Guendouzi, Fransa'da kalmaya karar verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Guendouzi'nin peşinde! Ayrılık kararı aldı

2 Eylül 2019 tarihinde Guendouzi, Paul Pogba'nın sakatlığı nedeniyle ilk kez UEFA Euro 2020 elemelerindeki Arnavutluk ve Andorra için Fransa A millî takımına seçildi. Ancak iki maçta da forma giyemedi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan'ın yeni 8 numarası! Bir bomba daha...
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü! "Barış köprüsü" vurgusu: Karadeniz Girişimi'nin devamı için çaba gösterilecek
G.Saray dünya yıldızlarının peşinde!
Beşiktaş'ın Tirana maçı kafilesi belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Resmi imza atıldı! Caner Doğan...
G.Saray dünya yıldızlarının peşinde!
Tarım Kredi'de fiyatları yarı yarıya düşüren indirim!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
YKS elektronik kayıtlar ne zaman 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan o yıldızın peşinde! Ayrılık kararı... Aslan o yıldızın peşinde! Ayrılık kararı... 16:49
F.Bahçe'den Çizme çıkarması! Resmi teklif... F.Bahçe'den Çizme çıkarması! Resmi teklif... 16:21
Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? 16:13
Arsenal - Monaco maçı saat kaçta? Arsenal - Monaco maçı saat kaçta? 16:03
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor! Emre Mor ve Djiku... F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor! Emre Mor ve Djiku... 16:01
Chelsea - Dortmund maçı saat kaçta? Chelsea - Dortmund maçı saat kaçta? 15:56
Daha Eski
Juventus - Real Madrid maçı saat kaçta? Juventus - Real Madrid maçı saat kaçta? 15:51
Beşiktaş'ın Tirana maçı kafilesi belli oldu Beşiktaş'ın Tirana maçı kafilesi belli oldu 15:43
Türkiye - Polonya voleybol maçı saat kaçta? Türkiye - Polonya voleybol maçı saat kaçta? 15:34
G.Saray - Zalgiris maçı saat kaçta? G.Saray - Zalgiris maçı saat kaçta? 15:07
Deniz Undav'ın yeni takımı netleşiyor Deniz Undav'ın yeni takımı netleşiyor 15:03
İngilizler duyurdu! F.Bahçe teklif yaptı İngilizler duyurdu! F.Bahçe teklif yaptı 14:37