Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer operasyonları devam ediyor. Önceliğini forvet hattına veren sarı kırmızılı kurmaylar, Alexis Sanchez için girişimlerini sürdürüyor. Cimbom Şilili yıldıza teklifi yaptı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 18:54 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 18:56
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Sarı-kırmızılı ekip sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ile açacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Cimbom, 25 Temmuz Salı günü Zalgiris ile deplasmanda oynayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Aslan, Devler Ligi'deki 2. ön elem turunun rövanş maçını ise 2 Ağustos Çarşamba günü evinde oynayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Galatasaray, Litvanya ekibini elemesi durumunda 3. ön eleme turuna kalacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Cimbom'un tek hedefi Devler Ligi'nde grup aşamasına kalmak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Sarı-kırmızılılar dğer yandan transferde vites yükseltti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Sarı-kırmızılı ekip şu ana kadar 2 takviye yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Kurmaylar, Halil Dervişoğlu ve Angelino'yu kadroya dahil etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Cimbom hücum hattındaki eksikliği gidermek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerinden birisi Alexis Sanchez.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Yönetim, Şilili yıldızı takviye etmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Uzun süredir oyuncu ile temas halinde olan sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcuya önemli bir teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in The Goa Spotlight'den derlediği habere göre yönetim, 34 yaşındaki futbolcu için 8 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Bonservisi elinde bulunan yıldız oyuncu ise düşünme aşamasında.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Fransız ekibi Marsilya ise, yıldız isim ile sözleşme yenilemek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Marsilya, Şilili futbolcu ile nikah tazelemek için Galatasaray'ın teklifine yaklaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Alexis Sanchez bu sezon Marsilya forması ile 44 maça çıktı.

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