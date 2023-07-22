TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alexis Sanchez çılgınlığı! İşte yapılan teklif

Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ile açacak.
Cimbom, 25 Temmuz Salı günü Zalgiris ile deplasmanda oynayacak.
Aslan, Devler Ligi'deki 2. ön elem turunun rövanş maçını ise 2 Ağustos Çarşamba günü evinde oynayacak.
Galatasaray, Litvanya ekibini elemesi durumunda 3. ön eleme turuna kalacak.
Cimbom'un tek hedefi Devler Ligi'nde grup aşamasına kalmak.
Sarı-kırmızılılar dğer yandan transferde vites yükseltti.
Sarı-kırmızılı ekip şu ana kadar 2 takviye yaptı.
Kurmaylar, Halil Dervişoğlu ve Angelino'yu kadroya dahil etti.
Cimbom hücum hattındaki eksikliği gidermek istiyor.
Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerinden birisi Alexis Sanchez.
Yönetim, Şilili yıldızı takviye etmek için kolları sıvadı.
Uzun süredir oyuncu ile temas halinde olan sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcuya önemli bir teklif yaptı.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in The Goa Spotlight'den derlediği habere göre yönetim, 34 yaşındaki futbolcu için 8 milyon euroluk bir teklifte bulundu.
Bonservisi elinde bulunan yıldız oyuncu ise düşünme aşamasında.
Fransız ekibi Marsilya ise, yıldız isim ile sözleşme yenilemek istiyor.
Marsilya, Şilili futbolcu ile nikah tazelemek için Galatasaray'ın teklifine yaklaştı.
Alexis Sanchez bu sezon Marsilya forması ile 44 maça çıktı.
Yıldız golcü bu mücadelelerde 18 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
34 yaşındaki oyuncunun değeri ise 4 milyon euro.