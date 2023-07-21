GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica'da Aslan'ı üzen açıklama!

Galatasaray, geçen sezon kiralık oynayan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rashica'nın bonservisini almak için uğraşıyor.
Galatasaray, geçen sezon kiralık oynayan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rashica'nın bonservisini almak için uğraşıyor.
Ancak Norwich ile sezon öncesi çalışmalara başlamak için İngiltere'ye dönen Kosovalı oyuncuyla ilgili haberler pek iyi değil.
Alman teknik direktör David Wagner, "Milot ve Max antrenmanlara geri döndüler. Her şey planlandığı gibi giderse bizimle Avusturya'ya gelebilirler. Çok fazla ilgi var ama satmak zorunda olmadığımızı daha önce de söyledim" diye konuştu.
27 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon elde ettiği şampiyonluğa önemli katkı sağlamıştı.
Sarı-kırmızılı formayla 30 maça çıkan Kosovalı oyuncu, 6 gol atarken 7 de asist yaptı.
Rashica'nın, Norwich City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
MILOT RASHICA KİMDİR?
28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı.
Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi.
Geride bıraktığımız sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı.
Kosovalı yıldız orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
27 yaşındaki Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro...