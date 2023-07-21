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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica'da Aslan'ı üzen açıklama!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica'nın bonservisini almak için uğraşıyordu. Sarı-kırmızılıları bu transferde üzen bir açıklama geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 10:03
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica'da Aslan'ı üzen açıklama!

Galatasaray, geçen sezon kiralık oynayan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rashica'nın bonservisini almak için uğraşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica'da Aslan'ı üzen açıklama!

Ancak Norwich ile sezon öncesi çalışmalara başlamak için İngiltere'ye dönen Kosovalı oyuncuyla ilgili haberler pek iyi değil.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica'da Aslan'ı üzen açıklama!

Alman teknik direktör David Wagner, "Milot ve Max antrenmanlara geri döndüler. Her şey planlandığı gibi giderse bizimle Avusturya'ya gelebilirler. Çok fazla ilgi var ama satmak zorunda olmadığımızı daha önce de söyledim" diye konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica'da Aslan'ı üzen açıklama!

27 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon elde ettiği şampiyonluğa önemli katkı sağlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica'da Aslan'ı üzen açıklama!

Sarı-kırmızılı formayla 30 maça çıkan Kosovalı oyuncu, 6 gol atarken 7 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica'da Aslan'ı üzen açıklama!

Rashica'nın, Norwich City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica'da Aslan'ı üzen açıklama!

MILOT RASHICA KİMDİR?

28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica'da Aslan'ı üzen açıklama!

Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica'da Aslan'ı üzen açıklama!

Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica'da Aslan'ı üzen açıklama!

Geride bıraktığımız sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica'da Aslan'ı üzen açıklama!

Kosovalı yıldız orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica'da Aslan'ı üzen açıklama!

27 yaşındaki Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro...

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