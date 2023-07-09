TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Wilfried Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayarak 23. kez lig kupasını müzesine götüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayarak 23. kez lig kupasını müzesine götüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul etabını tamamlayan ve Avusturya'ya giden sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızlandı.
Geçtiğimiz sezon yaptığı takviyelerle dünya çapında gündem olan Cimbom, şu ana kadar yaz transfer döneminde sessiz kaldı.
Çalışmalarını hummalı bir şekilde yürüten Galatasaray'da iki imza yolda...
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'nın bonservisini almaya hazırlanıyor.
Aslan'ın Kosovalı futbolcunun transferi için İngiliz ekibine 4 taksitle 7 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.
Sol bek takviyesi de yapacak olan sarı-kırmızılılar Leipzig forması giyen Angelino ile anlaşma sağladı.
Galatasaray'ın İspanyol futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
Rashica ve Angelino transferleriyle yaz transfer dönemine giriş yapacak olan sarı-kırmızılılardan çok konuşulacak bir hamle geldi.
GALATASARAY ZAHA'NIN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin transferi için bir süredir girişimlerde bulunduğu Wilfried Zaha için devreye girdi.
İngiliz basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.
The Guardian'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın yanı sıra Napoli ve PSG'nin de Zaha'nın menajeriyle masaya oturduğu aktarıldı.
Haberde ayrıca Fenerbahçe, Lazio ve Al Nassr'ın Zaha için resmi teklifte bulunduğu belirtildi.
Crystal Palace'ın ise tecrübeli yıldıza 10 milyon sterlin maaş ve 4 yıllık sözleşme teklif ettiği vurgulandı.
Wilfried Zaha'nın geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.
İşte o haber...