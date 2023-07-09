Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Wilfried Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Wilfried Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2023/2024 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. İngiliz basını, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'nın menajeriyle masaya oturdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 10:39
Mert Kılıç
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Wilfried Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayarak 23. kez lig kupasını müzesine götüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Wilfried Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul etabını tamamlayan ve Avusturya'ya giden sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızlandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Wilfried Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı

Geçtiğimiz sezon yaptığı takviyelerle dünya çapında gündem olan Cimbom, şu ana kadar yaz transfer döneminde sessiz kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Wilfried Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı

Çalışmalarını hummalı bir şekilde yürüten Galatasaray'da iki imza yolda...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Wilfried Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'nın bonservisini almaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Wilfried Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı

Aslan'ın Kosovalı futbolcunun transferi için İngiliz ekibine 4 taksitle 7 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Wilfried Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı

Sol bek takviyesi de yapacak olan sarı-kırmızılılar Leipzig forması giyen Angelino ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Wilfried Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı

Galatasaray'ın İspanyol futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Wilfried Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı

Rashica ve Angelino transferleriyle yaz transfer dönemine giriş yapacak olan sarı-kırmızılılardan çok konuşulacak bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Wilfried Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı

GALATASARAY ZAHA'NIN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin transferi için bir süredir girişimlerde bulunduğu Wilfried Zaha için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Wilfried Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı

İngiliz basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Wilfried Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı

The Guardian'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın yanı sıra Napoli ve PSG'nin de Zaha'nın menajeriyle masaya oturduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Wilfried Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı

Haberde ayrıca Fenerbahçe, Lazio ve Al Nassr'ın Zaha için resmi teklifte bulunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Wilfried Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı

Crystal Palace'ın ise tecrübeli yıldıza 10 milyon sterlin maaş ve 4 yıllık sözleşme teklif ettiği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Wilfried Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı

Wilfried Zaha'nın geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sadece bir detaya bağlı! İmza an meselesi
G.Saray'da Cicaldau için flaş karar!
Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı final canlı 2023
YKS taban puanlar 2023 - Hangi üniversitede hangi bölüm kaç puan?
7600, 7700, 7800... emekli maaşına ne kadar zam geldi?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye U20 - Belçika U20 maçı saat kaçta? Türkiye U20 - Belçika U20 maçı saat kaçta? 10:40
G.Saray'dan Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı G.Saray'dan Zaha bombası! İlk görüşme yapıldı 10:38
Fransızlar duyurdu! F.Bahçeli yıldızı takip ediyorlar Fransızlar duyurdu! F.Bahçeli yıldızı takip ediyorlar 10:37
İtalya U19 - Polonya U19 maçı saat kaçta? İtalya U19 - Polonya U19 maçı saat kaçta? 10:17
Portekiz U19 - Malta U19 maçı saat kaçta? Portekiz U19 - Malta U19 maçı saat kaçta? 10:13
Süper Lig devinden Tete sürprizi! Süper Lig devinden Tete sürprizi! 10:00
Daha Eski
Hatayspor - Hull City maçı saat kaçta? Hatayspor - Hull City maçı saat kaçta? 09:38
7.5 milyon euro önerilmişti! Bonservisi belli oldu 7.5 milyon euro önerilmişti! Bonservisi belli oldu 09:38
F.Bahçe bir transferi daha bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi F.Bahçe bir transferi daha bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi 09:35
G.Saray'da Cicaldau için flaş karar! G.Saray'da Cicaldau için flaş karar! 09:22
Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:10
Muslera'nın yedeği bulundu! Anlaşma yakın Muslera'nın yedeği bulundu! Anlaşma yakın 09:07