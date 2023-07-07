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TRASFER HABERİ - Jesus Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Serbest kalma bedelini ödeyecek

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev yapan Jorge Jesus, yeni takımına sarı kırmızılı yıldızı istiyor. Portekizli teknik adam o ismin serbest kalma bedelini ödemeye hazır. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 06:50
TRASFER HABERİ - Jesus Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Serbest kalma bedelini ödeyecek

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

TRASFER HABERİ - Jesus Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Serbest kalma bedelini ödeyecek

Cimbom son olarak Hull City ile hazırlık maçına çıktı.

TRASFER HABERİ - Jesus Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Serbest kalma bedelini ödeyecek

Sarı-kırmızılılar üstün götürdüğü mücadeleyi 4-3 kaybetti.

TRASFER HABERİ - Jesus Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Serbest kalma bedelini ödeyecek

Aslan, diğer yandan kadrosunu güçlendirmek istiyor.

TRASFER HABERİ - Jesus Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Serbest kalma bedelini ödeyecek

Ancak sarı-kırmızılı ekibe bazı isimler için önemli transfer teklifleri de geliyor.

TRASFER HABERİ - Jesus Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Serbest kalma bedelini ödeyecek

Juventus ve Milan'ın peşinde olduğu Nicolo Zaniolo'ya yeni bir talip daha çıktı.

TRASFER HABERİ - Jesus Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Serbest kalma bedelini ödeyecek

İtalyan yıldızı bu kez isteyen isim ise tanıdık...

TRASFER HABERİ - Jesus Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Serbest kalma bedelini ödeyecek

Jorge Jesus, F.Bahçe'den ayrıldıktan sonra Al-Hilal'in başına geçti.

TRASFER HABERİ - Jesus Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Serbest kalma bedelini ödeyecek

Deneyimli çalıştırıcı, Zaniolo'yu transfer listesinin başına yazdı.

TRASFER HABERİ - Jesus Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Serbest kalma bedelini ödeyecek

Al-Hilal yöneticileri önümüzdeki günlerde yıldız futbolcunun menajeriyle görüşecek.

TRASFER HABERİ - Jesus Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Serbest kalma bedelini ödeyecek

Suudi Arabistan ekibi 24 yaşındaki oyuncu için yıllık 15 milyon euro'yu gözden çıkardı.

TRASFER HABERİ - Jesus Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Serbest kalma bedelini ödeyecek

Al-Hilal, G.Saray'ın talep ettiği 35 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye de hazır.

TRASFER HABERİ - Jesus Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Serbest kalma bedelini ödeyecek

Zaniolo devre arası geldiği G.Saray'da 11 maçta 5 gol attı.

TRASFER HABERİ - Jesus Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Serbest kalma bedelini ödeyecek

Zaniolo, Galatasaray'da gösterdiği performans ile İtalya Milli Takımı'ndan davet almıştı.

TRASFER HABERİ - Jesus Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Serbest kalma bedelini ödeyecek

İtalyan yıldızın bonservis değeri 27 milyon euro olarak biliniyor.

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