TRASFER HABERİ - Jesus Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Serbest kalma bedelini ödeyecek

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Sarı-kırmızılılar üstün götürdüğü mücadeleyi 4-3 kaybetti.
Aslan, diğer yandan kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Ancak sarı-kırmızılı ekibe bazı isimler için önemli transfer teklifleri de geliyor.
Juventus ve Milan'ın peşinde olduğu Nicolo Zaniolo'ya yeni bir talip daha çıktı.
İtalyan yıldızı bu kez isteyen isim ise tanıdık...
Jorge Jesus, F.Bahçe'den ayrıldıktan sonra Al-Hilal'in başına geçti.
Deneyimli çalıştırıcı, Zaniolo'yu transfer listesinin başına yazdı.
Al-Hilal yöneticileri önümüzdeki günlerde yıldız futbolcunun menajeriyle görüşecek.
Suudi Arabistan ekibi 24 yaşındaki oyuncu için yıllık 15 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Al-Hilal, G.Saray'ın talep ettiği 35 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye de hazır.
Zaniolo devre arası geldiği G.Saray'da 11 maçta 5 gol attı.
Zaniolo, Galatasaray'da gösterdiği performans ile İtalya Milli Takımı'ndan davet almıştı.
İtalyan yıldızın bonservis değeri 27 milyon euro olarak biliniyor.