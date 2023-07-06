Tatsız başladı

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Kocaeli'de kozlarını paylaştı. Cimbom, 3-0 öne geçtiği maçtan 4-3 mağlup ayrıldı. 28'de Emin Bayram uzak köşeye yaptığı vuruşla skoru 1-0'a getiren Aslan, iki dakika sonra Torreira'nın kaptığı topta tek vuruş yapan Berkan Kutlu ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 35'te Dubois'nın ortasında Kaan Ayhan golü attı: 3-0. 45+1'de Hull, Tetteh ile farkı tekrar 2'ye indirdi: 3-1.
2.YARIDA GENÇLER
İkinci yarıda Cimbom'un as oyuncuları kenara gelirken teknik direktör Okan Buruk genç isimleri sahaya sürdü. Oyunun son 10 dakikalık bölümünde daha atak görüntü ortaya koyan Hull City, 83'te Christie, 84'te Slater ve 86'da Estupinan'ın kaydettiği gollerle maçı 4-3 kazandı.