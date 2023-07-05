Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceğimiz oyuncular var"

Galatasaray, hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-3 mağlup ayrıldı.
Galatasaray, hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-3 mağlup ayrıldı.
Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakayı Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık hakem üçlüsü yönetti
Karşılaşmaya sarı-kırmızılılar, Batuhan Şen, Dubois, Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Cicaldau, Torreira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş ilk 11'iyle çıktı.
Konuk ekip ise Lo-Tutala, Coyle, Leake, Jones, McLoughlin, Allahyar, Tetteh, Seri, Docherty, Ozan Tufan ve Delap ilk 11'iyle mücadele etti.
Maça baskılı başlayan Galatasaray, 29. dakikada Emin Bayram, 30. dakikada Berkan Kutlu, 35. dakikada da Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-0 öne geçti.
Hull City, 45. dakikada Tetteh'in attığı golle farkı 2'ye indirirken, Galatasaray ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı.
Devre arasında sahaya giren birkaç seyirci, güvenlik görevlilerince çıkarıldı.
Hull City, karşılaşmanın 83. dakikasında Christie, 84. dakikasında Slater, 86. dakikasında da Estupinan'ın kaydettiği gollerle sarı-kırmızılılar karşısında 4-3 öne geçti. İngiltere temsilcisi, maçtan 4-3 galip ayrıldı. Ada ekibinin Manchester City'den transfer ettiği Liam Delap da Galatasaray'a karşı forma giydi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Buruk, ikinci yarıda oyuna sürdüğü gençlerden bazılarının şanslarını iyi kullanamadığını söyledi.
İşte o sözler...
Okan Buruk: İkinci yarı genç oyuncularımıza şans verdik, bazıları kullandı bazıları kullanamadı ama önlerinde çok zaman var. Sonucu çok düşünmeden hareket ediyoruz.
"DEVAM ETMEYECEĞİMİZ OYUNCULARIMIZ VAR"
Hazırlık maçı bizim için bir ölçü. Devam etmeyeceğimiz oyuncularımız var. Burada çalışmalarına devam edecekler. Bunu yarın, öbür gün belirleyeceğiz.
Taraftar da muhteşemdi. Kendi stadımız gibi bir ambiyans yarattılar. Muhteşem bir maç oldu. Sonuç olarak yediğimiz goller, yaptığımız hatalar bunlar olacak. Asıl bizim için önemli olan ilk yarıdaki oyundu. Bunu da daha uzun dakikalara yayacağız.
YUSUF DEMİR NEDEN OYNAMADI?
Yusuf Demir'in dün ayağında bir ağrı oldu ve bugün oynayamayacağını söyledi. Sabah da kendini denedi, ciddi bir şeyi yok.
Onun kaderi midir diyelim, ne diyelim? Oynayacağı zaman sakatlık geçiriyor. Umarım bundan sonraki hazırlık maçlarında onu kullanabiliriz.
TORREIRA'NIN SAKATLIĞI...
Torreira'nın bugün ufak bir sakatlığı oldu. MR'ı çekilecek. İnşallah önemli bir şeyi yoktur. İlk yarıda darbe aldı.