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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceğimiz oyuncular var"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, özel maçta Hull City ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 3-0 öne geçtiği müsabakadan 4-3 mağlup ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Bazı genç oyuncuların şanslarını kullanamadığını söyleyen Buruk, "Devam etmeyeceğimiz oyuncular olacak" dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 23:19 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 23:36
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceğimiz oyuncular var"

Galatasaray, hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-3 mağlup ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceğimiz oyuncular var"

Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakayı Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık hakem üçlüsü yönetti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceğimiz oyuncular var"

Karşılaşmaya sarı-kırmızılılar, Batuhan Şen, Dubois, Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Cicaldau, Torreira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş ilk 11'iyle çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceğimiz oyuncular var"

Konuk ekip ise Lo-Tutala, Coyle, Leake, Jones, McLoughlin, Allahyar, Tetteh, Seri, Docherty, Ozan Tufan ve Delap ilk 11'iyle mücadele etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceğimiz oyuncular var"

Maça baskılı başlayan Galatasaray, 29. dakikada Emin Bayram, 30. dakikada Berkan Kutlu, 35. dakikada da Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-0 öne geçti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceğimiz oyuncular var"

Hull City, 45. dakikada Tetteh'in attığı golle farkı 2'ye indirirken, Galatasaray ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceğimiz oyuncular var"

Devre arasında sahaya giren birkaç seyirci, güvenlik görevlilerince çıkarıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceğimiz oyuncular var"

Hull City, karşılaşmanın 83. dakikasında Christie, 84. dakikasında Slater, 86. dakikasında da Estupinan'ın kaydettiği gollerle sarı-kırmızılılar karşısında 4-3 öne geçti. İngiltere temsilcisi, maçtan 4-3 galip ayrıldı. Ada ekibinin Manchester City'den transfer ettiği Liam Delap da Galatasaray'a karşı forma giydi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceğimiz oyuncular var"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceğimiz oyuncular var"

Buruk, ikinci yarıda oyuna sürdüğü gençlerden bazılarının şanslarını iyi kullanamadığını söyledi.

İşte o sözler...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceğimiz oyuncular var"

Okan Buruk: İkinci yarı genç oyuncularımıza şans verdik, bazıları kullandı bazıları kullanamadı ama önlerinde çok zaman var. Sonucu çok düşünmeden hareket ediyoruz.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceğimiz oyuncular var"

"DEVAM ETMEYECEĞİMİZ OYUNCULARIMIZ VAR"
Hazırlık maçı bizim için bir ölçü. Devam etmeyeceğimiz oyuncularımız var. Burada çalışmalarına devam edecekler. Bunu yarın, öbür gün belirleyeceğiz.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceğimiz oyuncular var"

Taraftar da muhteşemdi. Kendi stadımız gibi bir ambiyans yarattılar. Muhteşem bir maç oldu. Sonuç olarak yediğimiz goller, yaptığımız hatalar bunlar olacak. Asıl bizim için önemli olan ilk yarıdaki oyundu. Bunu da daha uzun dakikalara yayacağız.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceğimiz oyuncular var"

YUSUF DEMİR NEDEN OYNAMADI?
Yusuf Demir'in dün ayağında bir ağrı oldu ve bugün oynayamayacağını söyledi. Sabah da kendini denedi, ciddi bir şeyi yok.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceğimiz oyuncular var"

Onun kaderi midir diyelim, ne diyelim? Oynayacağı zaman sakatlık geçiriyor. Umarım bundan sonraki hazırlık maçlarında onu kullanabiliriz.

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