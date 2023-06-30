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Krastev iddiası

Hem Bulgar hem Alman medyası 21 yaşındaki orta sahayı Aslan'a yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 06:50
Krastev iddiası

Galatasaray için ilginç bir transfer iddiası geldi. Bonservisi Belçika 2. lig ekibi Lommel'de bulunan ve sezonu Bulgar ekibi Levski Sofia'da kiralık geçiren Filip Krastev için sarı kırmızılıların devrede olduğu ileri sürüldü. Hem Bulgar hem Alman medyasında çıkan haberlere göre; 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Brighton, Feyenoord, Leverkusen, Real Sociedad ve Galatasaray'ın ilgilendiği yazıldı. Piyasa değeri 4 milyon euro olan Krastev'e kulübünün 10 milyon euro değer biçtiği, Leverkusen ve Galatasaray'ın bu rakamı düşürmek için yarıştığı kaydedildi. 1.78 boyundaki Krastev, Bulgaristan Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

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