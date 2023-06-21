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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu. Sarı-kırmızılılar, FK Zalgiris Vilnius - FC Struga'nın galibi ile eşleşti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 13:00 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 13:13
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, organizasyona 2. ön eleme turundan dahil olacak. Cimbom'un rakibinin belli olacağı kura çekimi gerçekleştirildi.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga'nın (Makedonya) galibi ile eşleşti. Cimbom ilk maçını deplasmanda rövanşı ise iç sahada oynayacak.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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