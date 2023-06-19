Tarihi zafer

Cimbom, Süper Lig'de 13. olduktan sonra başkandan teknik direktöre kadar değişim rüzgarı başladı. Dursun Özbek başkanlık koltuğuna oturduktan sonra teknik direktörlüğe de Okan Buruk'u getirdi. Başta hem yönetim içinden hem de camiadan çatlak sesler yükselmişti. Ancak sezon başladıktan sonra özellikle de Alanyaspor mücadelesinin ardından Okan Buruk rüzgarı tamamen arkasına aldı. Fatih Terim, Mustafa Denizli gibi efsanelerin bile gerçekleştiremediği art arda 14 galibiyetlik bir seri yakaladı. Yerini tamamen sağlamlaştırdı. Son haftalarda Galatasaray hata yapmadı ve Okan Buruk yönetiminde 23. şampiyonluğuna uzandı. 49 yaşındaki çalıştırıcı tarihe geçerken gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Okan Buruk ile Süper Lig'de Türk teknik adamların şampiyonluk serisi de devam etti. 16 yıllık geleneği sürdürdü. Şimdiden herkes Okan Buruk'un kariyer yolculuğunu merak ediyor. Fatih Terim 8 defa şampiyonluk görerek en başarılı hoca konumunda. Ahmet Suat Özyazıcı'nın ise 4 şampiyonluğu var. Buruk bu efsane isimleri yakalamaya çalışacak.

3. KUPAYI KALDIRDI

Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Galatasaray öncesinde Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Başakşehir ile de Süper Lig şampiyonuluğu yaşamıştı. Alt yapısından yetiştiği Galatasaray'ı ligde mutlu sona taşıyarak teknik adamlık kariyerinin en önemli şampiyonluğunu tattı. Bu onun 3. kupası oldu.

ALİ YİĞİT MORAL OLDU

Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk sezon boyunca birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Buruk bu şampiyonluğu hastalığını atlatan oğlu Ali Yiğit'e adadı. Oğlunun tedavi sürecinde sık sık Fransa'ya giden Buruk bu dönemde kendisine gelen teklifleri reddetmişti. Ali Yiğit'in iyileşmesinin ardından Galatasaray'dan teklif gelince rakam bile konuşmadan imzayı attı.

AVRUPA'DA BAŞARILAR İSTİYORUM

Buruk, tarihi şampiyonluk sorasında kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in "Hedefimiz Türk olmayan takımları yenmek" sözünü hatırlattı. Buruk "Amacım daha uzun yılar burada çalışmak, Avrupa'da başarılar görmek. Daha fazla şampiyonluk kazanmak. Galatasaray'ın hocası olarak şampiyonluk kazanmak bambaşka bir şey" dedi.

YERİ AYRI

Okan Buruk için şampiyonluğun Ankaragücü maçında ilan edilmesi farklı bir önem taşıyor. Genç hoca, futbolculuk döneminde Galatasaray'daki ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine bir 30 Mayıs gününde Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı.