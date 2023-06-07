GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

RANDEVU YERİ ÖZELLİKLE SEÇİLDİ

"Menajerle NEF'in ana binasında görüşürsem, anlaşmazlık halinde hemen kapıdan çıkıp gider ve bir daha da ulaşamam.

En iyisi Bebek'teki ofise çağırayım, orada görüşme noktası ile dış kapı arasında bayağı bir mesafe var. Anlaşamasak bile fikrini değiştirmemiz için yeterli zamanı kazandıracak bir mesafe" diye düşünen Timur, ne olur ne olmaz diye de kendi aracını, menajer Avadan'ın arkasına park ettirip çıkış yolunu kapattı.