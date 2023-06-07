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GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz yaz transfer döneminin en çok konuşulan takviyelerinden biri Abdülkerim Bardakcı olmuştu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği başarılı stoper, Galatasaray'a imza atmıştı. Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a imza atmadan önce Konyaspor ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un kendisine söylediği "Sen yılda 20 milyon lira eder misin?" sözü gündemi uzun süre meşgul etmişti. 28 yaşındaki futbolcunun Ali Koç'a yönelik sözü ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 11:21
GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Abdülkerim Bardakcı olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği tecrübeli stoperi renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Abdülkerim Bardakcı'ya yönelik "Sen yılda 20 milyon lira eder misin?" sözü çok konuşulurken, Abdülkerim'in Galatasaray'a transferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

O sırada Buruk'un, ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle imzayı atamaması ve yönetimde 'ilk transferi hoca gelmeden yapmayalım' görüşünün ağır basması, Abdülkerim transferinin beklemeye alınmasına yol açtı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

Galatasaray, Abdülkerim transferini dondurunca Fenerbahçe devreye girdi ve ilk resmi görüşmeyi yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

Bonservis için Fatih Özgökçen ile 3 milyon Euro'ya el sıkışıldı ancak futbolcunun menajeri Uğur Avadan ile bir türlü anlaşma sağlanamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Abdülkerim'le bizzat konuşmak istedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

Koç telefonla görüştüğü oyuncuya "Sen yılda 20 milyon lira eder misin?" sözlerini söyleyince anlaşma sağlanma ihtimali tamamen bitti.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

Bunu öğrenen Erden Timur tekrar Uğur Avadan'ı görüşmeye çağırdı. Timur, ikinci kez yakaladığı transfer fırsatını kaçırmamak için özel bir plan yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

RANDEVU YERİ ÖZELLİKLE SEÇİLDİ

"Menajerle NEF'in ana binasında görüşürsem, anlaşmazlık halinde hemen kapıdan çıkıp gider ve bir daha da ulaşamam.
En iyisi Bebek'teki ofise çağırayım, orada görüşme noktası ile dış kapı arasında bayağı bir mesafe var. Anlaşamasak bile fikrini değiştirmemiz için yeterli zamanı kazandıracak bir mesafe" diye düşünen Timur, ne olur ne olmaz diye de kendi aracını, menajer Avadan'ın arkasına park ettirip çıkış yolunu kapattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

Böylelikle Erden Timur-Uğur Avadan görüşmesi başladı. Timur, Ali Koç meselesine hiç girmeden ilk görüşmede neden imza atamadıklarını anlatıp, özür diledi. Avadan ise Koç ile Abdülkerim arasında yaşanan süreci detaylarıyla ifade etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

"ALİ KOÇ SİNİRLE SÖYLEMİŞTİR"

Timur, "Çok büyütmeyin. Yanlış olmuş ama sinirle söylenmiştir" diyerek konuya kayıtsız kalmış gibi davranır ve şöyle der: "Neyse bırakalım bunları, Abdülkerim bize gelmek istiyor mu?"

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

Uğur Avadan, Ali Koç ve Erden Timur ile yaşadıklarınıo günlerde şu sözlerle anlattı: "Fenerbahçe'nin tavrından sonra Erden Bey'in yaklaşımı bizi çok etkiledi. Aslında transfer o anda bitmişti."

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

Menajer Uğur Avadan ile Erden Timur sadece 5 dakika içinde yıllık 17 milyon lira karşılığında anlaşma sağladı. Avadan ile Timur daha sonra Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in yanında bulunan Abdülkerim'i telefonla arayıp görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

"ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ GURURUMU KIRDI"

Hürriyet'in haberine göre; genç oyuncu üzüntüsünü "Fenerbahçe Başkan Ali Koç'un sözleri gururumu kırdı" sözleriyle ifade etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

Konyaspor ile zaten anlaşmış olan Fenerbahçe, yıllık teklifini 23 milyon liraya kadar yükselttiği aktarıldı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ise, "Abdülkerim'i bize getirmezsen, bundan sonra Beşiktaş'ı toplu iğne bile satamazsın" diye tehdit ettiği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

Abdülkerim Bardakcı'nın gelişi, Galatasaray'a şampiyonluğa getiren çok önemli futbolcuların transferinin de önünü açtı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

Erden Timur'la çok iyi anlaşan Abdülkerim'in menajeri Uğur Avadan'ın sarı kırmızılı yöneticiyi Icardi, Torreira, Mertens ve Zaniolo transferlerini bitiren George Gardi ile tanıştıran isim olduğu öğrenildi.

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