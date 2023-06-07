GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç itirafı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Abdülkerim Bardakcı olmuştu.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Abdülkerim Bardakcı olmuştu.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği tecrübeli stoperi renklerine bağladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Abdülkerim Bardakcı'ya yönelik "Sen yılda 20 milyon lira eder misin?" sözü çok konuşulurken, Abdülkerim'in Galatasaray'a transferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Abdülkerim'e ilk talip olan ve anlaşan isim Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'du.
Ancak teknik direktör Okan Buruk'un transferi henüz tamamlanmadığı için 'belki Abdülkerim'i istemez' düşüncesiyle, sözleşme imzalamak için Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den süre istendi.
Özgökçen Fenerbahçe ve Beşiktaş da istediği için Timur'a 48 saat süre tanıdı.
O sırada Buruk'un, ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle imzayı atamaması ve yönetimde 'ilk transferi hoca gelmeden yapmayalım' görüşünün ağır basması, Abdülkerim transferinin beklemeye alınmasına yol açtı.
Galatasaray, Abdülkerim transferini dondurunca Fenerbahçe devreye girdi ve ilk resmi görüşmeyi yaptı.
Bonservis için Fatih Özgökçen ile 3 milyon Euro'ya el sıkışıldı ancak futbolcunun menajeri Uğur Avadan ile bir türlü anlaşma sağlanamadı.
Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Abdülkerim'le bizzat konuşmak istedi.
Koç telefonla görüştüğü oyuncuya "Sen yılda 20 milyon lira eder misin?" sözlerini söyleyince anlaşma sağlanma ihtimali tamamen bitti.
Bunu öğrenen Erden Timur tekrar Uğur Avadan'ı görüşmeye çağırdı. Timur, ikinci kez yakaladığı transfer fırsatını kaçırmamak için özel bir plan yaptı.
RANDEVU YERİ ÖZELLİKLE SEÇİLDİ
"Menajerle NEF'in ana binasında görüşürsem, anlaşmazlık halinde hemen kapıdan çıkıp gider ve bir daha da ulaşamam.
En iyisi Bebek'teki ofise çağırayım, orada görüşme noktası ile dış kapı arasında bayağı bir mesafe var. Anlaşamasak bile fikrini değiştirmemiz için yeterli zamanı kazandıracak bir mesafe" diye düşünen Timur, ne olur ne olmaz diye de kendi aracını, menajer Avadan'ın arkasına park ettirip çıkış yolunu kapattı.
Böylelikle Erden Timur-Uğur Avadan görüşmesi başladı. Timur, Ali Koç meselesine hiç girmeden ilk görüşmede neden imza atamadıklarını anlatıp, özür diledi. Avadan ise Koç ile Abdülkerim arasında yaşanan süreci detaylarıyla ifade etti.
"ALİ KOÇ SİNİRLE SÖYLEMİŞTİR"
Timur, "Çok büyütmeyin. Yanlış olmuş ama sinirle söylenmiştir" diyerek konuya kayıtsız kalmış gibi davranır ve şöyle der: "Neyse bırakalım bunları, Abdülkerim bize gelmek istiyor mu?"
Uğur Avadan, Ali Koç ve Erden Timur ile yaşadıklarınıo günlerde şu sözlerle anlattı: "Fenerbahçe'nin tavrından sonra Erden Bey'in yaklaşımı bizi çok etkiledi. Aslında transfer o anda bitmişti."
Menajer Uğur Avadan ile Erden Timur sadece 5 dakika içinde yıllık 17 milyon lira karşılığında anlaşma sağladı. Avadan ile Timur daha sonra Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in yanında bulunan Abdülkerim'i telefonla arayıp görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.
"ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ GURURUMU KIRDI"
Hürriyet'in haberine göre; genç oyuncu üzüntüsünü "Fenerbahçe Başkan Ali Koç'un sözleri gururumu kırdı" sözleriyle ifade etti.
Galatasaray'ın Abdülkerim ile anlaştığı medyaya yansıyınca, Beşiktaş ve Fenerbahçe yöneticileri menajer Uğur Avadan'a telefon yağdırdı.
Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray ile anlaşması kısa sürdüğü ama sancılı olduğu belirtildi.
Transferin bittiği medyaya yansıyınca Fenerbahçe ve Beşiktaş, menajer Uğur Avadan'ı telefon yağmuruna tuttuğı iddia edildi.
Konyaspor ile zaten anlaşmış olan Fenerbahçe, yıllık teklifini 23 milyon liraya kadar yükselttiği aktarıldı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ise, "Abdülkerim'i bize getirmezsen, bundan sonra Beşiktaş'ı toplu iğne bile satamazsın" diye tehdit ettiği öne sürüldü.
Abdülkerim Bardakcı'nın gelişi, Galatasaray'a şampiyonluğa getiren çok önemli futbolcuların transferinin de önünü açtı.
Erden Timur'la çok iyi anlaşan Abdülkerim'in menajeri Uğur Avadan'ın sarı kırmızılı yöneticiyi Icardi, Torreira, Mertens ve Zaniolo transferlerini bitiren George Gardi ile tanıştıran isim olduğu öğrenildi.