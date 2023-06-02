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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı hayalini açıkladı!

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, “Benim için kırılma maçı içerideki Alanya maçımızdı. Çok iyi futbol oynuyorduk, 2-0 öne geçtik. Daha sonra bazı sebeplerden dolayı maç berabere bitti. Ama bizim orada gösterdiğimiz reaksiyon çok iyiydi. Ondan sonra da zaten müthiş bir ivme yakaladık, mutlu sona ulaştık” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 21:02
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı hayalini açıkladı!

Sözlerine hedefine ulaştığını belirterek başlayan Abdülkerim Bardakcı, "Tüm Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. İlk sezonumda şampiyonluk yaşadım, en büyük hedefimdi ve hedefime ulaştım" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN EN İYİ BİREYSEL PERFORMANSIMI VERMEYE ÇALIŞTIM"
Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftara da açık yapılan antrenman öncesinde konuşan Abdülkerim, Galatasaray'a transfer olduğu dönemle ilgili gelen soruya "Ben sadece futbola odaklandığım için her zaman en iyi bireysel performansımı vermeye çalıştım. Takımıma da bu sene katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Çok şükür mutlu sona ulaştık. Seneye bunun daha da üstüne çıkmaya çalışacağız" cevabını verdi.

"MARCAO BENİM DE BEĞENDİĞİM BİR FUTBOLCU"
28 yaşındaki futbolcu, sezon başında takımdan ayrılan Marcao için, "Marcao benim de beğendiğim bir futbolcu. Ama büyük Galatasaray taraftarına unutturabildiysem ne mutlu bana" dedi.

"KIRILMA ANI ALANYASPOR MAÇIYDI"
Abdülkerim Bardakcı, sezonun kırılma anıyla ilgili ise, "Tabii ki ben sezona biraz şanssızlıklarla başladım. Ama Galatasaray taraftarı arkamda durdu. Bana o özgüveni verdi, hissettirdi. Benim için kırılma maçı içerideki Alanya maçımızdı. Çok iyi futbol oynuyorduk, 2-0 öne geçtik. Daha sonra bazı sebeplerden dolayı maç berabere bitti. Ama bizim orada gösterdiğimiz reaksiyon çok iyiydi. Ondan sonra da zaten müthiş bir ivme yakaladık, mutlu sona ulaştık" açıklamasını yaptı.

"HAYALİM ŞAMPİYOMLAR LİGİ'NDE İLK 11'E GİRMEK"
Başarılı savunmacı, Galatasaray formasıyla sıradaki hayalinin" Allah nasip ederse, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirsek orada ilk 11'e girebilmek" olduğunu söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN SEZONUN STOPERİ SEÇİLMEK DEĞİL AZ GOL YEMEKTİ"
Abdülkerim, sezonun en iyi stoperi olarak gösterilmesinin hatırlatılması üzerine, "Nelsson ile çok iyi anlaşıyorduk. İkimiz de bir birime uyum sağlayabildik. Önemli olan bizim için sezonun stoperi olarak seçilmek değil de az gol yemekti. Biz de bu hedefime ulaştık" diyerek sözlerini noktaladı.

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