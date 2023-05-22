Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Fransız basını açıkladı: Galatasaray'a 2 rakip çıktı!

TRANSFER HABERİ | Fransız basını açıkladı: Galatasaray'a 2 rakip çıktı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray, bir taraftan gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Fransız medyası, Galatasaray'ın da listesinde yer alan Branco van den Boomen'le ilgili önemli bir iddiada bulundu. İşte detaylar… (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Fransız basını açıkladı: Galatasaray'a 2 rakip çıktı!

Bu sezon Toulouse'da başarılı bir performans sergileyen Branco van den Boomen, Avrupa'da birçok kulübün gözdesi haline geldi.

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Fransız basını açıkladı: Galatasaray'a 2 rakip çıktı!

Hollandalı orta saha oyuncusunun adı bir süredir Galatasaray'la da anılıyor.

Fransız basını açıkladı: Galatasaray'a 2 rakip çıktı!

Foot Mercato, Toulouse ile sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki orta sahaya üç teklif olduğunu yazdı.

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