Galatasaray'da Mostafa Mohamed kararı! Geri dönecek mi?

Galatasaray'da sezon başında takımdan ayrılmak istediği için Nantes'a kiralanan Mustafa Mohamed'e teknik direktör Okan Buruk'tan onay çıktı.
Galatasaray'da sezon başında takımdan ayrılmak istediği için Nantes'a kiralanan Mustafa Mohamed'e teknik direktör Okan Buruk'tan onay çıktı.
Hürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılılar 3 yıl daha kontratı bulunan Mısırlı golcünün yeni sezonda tekrar Galatasaray formasını giymesi için girişimde bulunulacak.
Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Nantes'ta çıktığı 48 resmi maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergileyen Mısırlı yıldız, Cimbom'un 2023-24 sezonu için hazırlık kampına davet edilecek.
Bafetimbi Gomis ile sezon sonu yolların ayrılacak olması nedeniyle santrfor bölgesine takviye yapacak olan Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcusuna şans vermek istiyor.
Sarı kırmızılılar ocak ayında ayrılan Haris Seferovic'in yerine de golcü almazken teknik ekip Mohamed'in önümüzdeki sene santrfor rotasyonunda önemli işler yapacağı kanaatinde.
Ancak sezon başında 250 bin Euro'ya Nantes'a kiralık olarak gönderilen yıldız golcü için Fransız temsilcisi 15 Haziran 2023'e kadar bonservisini satın alma opsiyonunu elinde bulunduruyor.
Nantes bu tarihe kadar Galatasaray'a 5 milyon 750 bin Euro öderse Mısırlı yıldızın bonservisine sahip olabilecek.
Ancak Fransa'da hem Nantes hem Mustafa Mohamed için işler hiç de yolunda gitmiyor. Ligde 12 maçtır kazanamayan Fransız ekibi sezonun bitimine 3 maç kala düşme hattında yer alıyor.
11 maçta 7 yenilgi, 3 beraberlik alınmasının ardından teknik direktör Antoine Kombouare'yi gönderen Fransız ekibi, sezon sonuna kadar takımı U19 ekibinin teknik direktörü Pierre Aristouy'ya emanet etti.
Sarı kırmızılılar, sezon sonunda da çok yakın olduğu şampiyonluğa ulaşırsa Mısırlı futbolcu ile görüşüp kariyeri için Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatının önemli bir artı yazacağına da dikkat çekecek.