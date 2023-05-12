Galatasaray da istemişti! Yusuf Kabadayı Bayern Münih'ten ayrılabilir!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, bu sezon başında kadrosunu büyük ölçüde değiştirmiş ve Mauro Icardi, Dries Mertens gibi ses getiren transferlere imza atmıştı.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, bu sezon başında kadrosunu büyük ölçüde değiştirmiş ve Mauro Icardi, Dries Mertens gibi ses getiren transferlere imza atmıştı.
Sarı-kırmızılı kulüp, devre arasında da Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe ile kadrosunu güçlendirmişti.
Öte yandan Cimbom'un Ocak ayında Bayern Münih'in genç yeteneği Yusuf Kabadayı'ya da teklif götürdüğü ortaya çıkmıştı.
Galatasaray'ın yanı sıra Lecce de 19 yaşındaki futbolcuyu istemişti.
Ancak Bayern Münih iki kulüpten de gelen teklifleri reddetmişti.
Öte yandan Alman basını Yusuf Kabadayı ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı.
Bild'in haberine göre; Bavyera ekibiyle 2024 yılına kadar kontratı bulunan Kabadayı'nın sözleşmesinde, profesyonel takımda en az üç maça çıkmaması halinde çıkış maddesi bulunuyor.
A takımda yalnızca antrenmanlara çıkan genç futbolcu şu ana kadar hiç forma şansı bulamadı.
Haberde Yusuf Kabadayı'nın hiç süre alamaması nedeniyle söz konusu maddeyi kullanarak takımdan ayrılabileceği belirtildi.
Bu sezon Bayern Münih II'de 18 maça çıkan Kabadayı, 8 gol kaydetti.
Forvet ve kanat mevkilerinde oynayabilen futbolcunun piyasa değeri ise 400 bin Euro.