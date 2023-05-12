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Galatasaray da istemişti! Yusuf Kabadayı Bayern Münih'ten ayrılabilir!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, devre arası transfer döneminde Bayern Münih'in genç yeteneği Yusuf Kabadayı'yla ilgilenmişti. Sarı-kırmızılılara transferi gerçekleşmeyen 19 yaşındaki oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alman basınında yer alan haberde, futbolcunun Bavyera ekibindeki geleceğiyle ilgili yeni bir karar verebileceği iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 19:44
ARDA AKDENİZ
Galatasaray da istemişti! Yusuf Kabadayı Bayern Münih'ten ayrılabilir!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, bu sezon başında kadrosunu büyük ölçüde değiştirmiş ve Mauro Icardi, Dries Mertens gibi ses getiren transferlere imza atmıştı.

Galatasaray da istemişti! Yusuf Kabadayı Bayern Münih'ten ayrılabilir!

Sarı-kırmızılı kulüp, devre arasında da Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe ile kadrosunu güçlendirmişti.

Galatasaray da istemişti! Yusuf Kabadayı Bayern Münih'ten ayrılabilir!

Öte yandan Cimbom'un Ocak ayında Bayern Münih'in genç yeteneği Yusuf Kabadayı'ya da teklif götürdüğü ortaya çıkmıştı.

Galatasaray da istemişti! Yusuf Kabadayı Bayern Münih'ten ayrılabilir!

Galatasaray'ın yanı sıra Lecce de 19 yaşındaki futbolcuyu istemişti.

Galatasaray da istemişti! Yusuf Kabadayı Bayern Münih'ten ayrılabilir!

Ancak Bayern Münih iki kulüpten de gelen teklifleri reddetmişti.

Galatasaray da istemişti! Yusuf Kabadayı Bayern Münih'ten ayrılabilir!

Öte yandan Alman basını Yusuf Kabadayı ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Galatasaray da istemişti! Yusuf Kabadayı Bayern Münih'ten ayrılabilir!

Bild'in haberine göre; Bavyera ekibiyle 2024 yılına kadar kontratı bulunan Kabadayı'nın sözleşmesinde, profesyonel takımda en az üç maça çıkmaması halinde çıkış maddesi bulunuyor.

Galatasaray da istemişti! Yusuf Kabadayı Bayern Münih'ten ayrılabilir!

A takımda yalnızca antrenmanlara çıkan genç futbolcu şu ana kadar hiç forma şansı bulamadı.

Galatasaray da istemişti! Yusuf Kabadayı Bayern Münih'ten ayrılabilir!

Haberde Yusuf Kabadayı'nın hiç süre alamaması nedeniyle söz konusu maddeyi kullanarak takımdan ayrılabileceği belirtildi.

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