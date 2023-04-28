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TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlama hedefinde olan sarı-kırmızlılar, gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları için düğmeye bastı. Transferde hücum hattına ayrı bir önem veren Cimbom, aradığı golcüyü İspanya La Liga'da buldu. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 11:46 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 11:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor

Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli favorisi konumunda olan Galatasaray'da gözler bir yandan da gelecek sezonda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor

Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, kalan maçlardan istediği sonuçları alarak ipi göğüslemek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom, planlarını bu hedef doğrultusunda yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor

Sarı-kırmızılılarda iddialı bir kadro kurmak için şimdiden kollar sıvandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor

Galatasaray transferde hücum hattına ayrı bir önem veriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor

Fransız devi PSG ile Mauro Icardi'nin bonservisi için girişimler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor

Arjantinli golcü de ilk tercih olarak Galatasaray'ı belirlemiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor

Taraflar arasındaki bonservis pazarlıkları kıran kırana geçiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor

Cimbom bu transferi 10 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle noktalamak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor

Dış transferde listesinde birçok yıldız olan sarı-kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor

Gol yollarında alternatifi bol bir kadro oluşturma niyetinde olan Cimbom, gözünü İspanya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor

EZEQUIEL PONCE CİMBOM'A
Yönetim, La Liga'da Elche forması giyen Ezequiel Ponce'un peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor

26 yaşındaki Arjantinli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Aslan, sezon sonu resmi girişimlere başlayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR!
Ezequiel Ponce, Elche'nin alt lige düşmesi durumunda takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor

Oyuncunun durumunu yakından takip eden sarı-kırmızılı kurmaylar, transferi makul bir bedelle bitirmeyi amaçlıyor.

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