TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor

Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli favorisi konumunda olan Galatasaray'da gözler bir yandan da gelecek sezonda.
Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli favorisi konumunda olan Galatasaray'da gözler bir yandan da gelecek sezonda.
Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, kalan maçlardan istediği sonuçları alarak ipi göğüslemek istiyor.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom, planlarını bu hedef doğrultusunda yapıyor.
Sarı-kırmızılılarda iddialı bir kadro kurmak için şimdiden kollar sıvandı.
Galatasaray transferde hücum hattına ayrı bir önem veriyor.
Fransız devi PSG ile Mauro Icardi'nin bonservisi için girişimler devam ediyor.
Arjantinli golcü de ilk tercih olarak Galatasaray'ı belirlemiş durumda.
Taraflar arasındaki bonservis pazarlıkları kıran kırana geçiyor.
Cimbom bu transferi 10 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle noktalamak istiyor.
Dış transferde listesinde birçok yıldız olan sarı-kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor.
Gol yollarında alternatifi bol bir kadro oluşturma niyetinde olan Cimbom, gözünü İspanya'ya çevirdi.
EZEQUIEL PONCE CİMBOM'A
Yönetim, La Liga'da Elche forması giyen Ezequiel Ponce'un peşine düştü.
26 yaşındaki Arjantinli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Aslan, sezon sonu resmi girişimlere başlayacak.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR!
Ezequiel Ponce, Elche'nin alt lige düşmesi durumunda takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Oyuncunun durumunu yakından takip eden sarı-kırmızılı kurmaylar, transferi makul bir bedelle bitirmeyi amaçlıyor.
Bu sezon 32 resmi maçta forma giyen Ponce, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
26 yaşındaki oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.