Haberler Galatasaray Galatasaray'a dünyaca ünlü transfer! Yeni sezonda 9 numara...

Galatasaray'a dünyaca ünlü transfer! Yeni sezonda 9 numara...

Yeni sezon için Mauro Icardi'yi elinde tutmaya çalışan Gaşatasaray'da b planı da hazır... Şayet Arjantinli yıldız, bir başka kulübün yolunu tutarsa, Cimbom dünyaca ünlü bir başka ismi kadrosuna katacak. Adeta yeri yerinden oynatacak bu gelişmenin ayrıntıları haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 11:34 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 11:51
Galatasaray'a dünyaca ünlü transfer! Yeni sezonda 9 numara...

Galatasaray'da sezon sonu transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'a dünyaca ünlü transfer! Yeni sezonda 9 numara...

Sarı kırmızılı takım yeni sezon için golcü arayışlarını sürdürüyor.

Galatasaray'a dünyaca ünlü transfer! Yeni sezonda 9 numara...

Cimbom, Mauro Icardi'nin olası ayrılığında listesindeki adayları belirlemişti.

Galatasaray'a dünyaca ünlü transfer! Yeni sezonda 9 numara...

Aslan'ın transfer hedefindeki forvetlerden birisi de Romelu Lukaku'ydu.

Galatasaray'a dünyaca ünlü transfer! Yeni sezonda 9 numara...

Dünyaca ünlü futbolcunun transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a dünyaca ünlü transfer! Yeni sezonda 9 numara...

Sarı kırmızılı takıma 29 yaşındaki futbolcunun transferinde müjdeli haber geldi.

Galatasaray'a dünyaca ünlü transfer! Yeni sezonda 9 numara...

Konuyla ilgili haberi İtalyan basını duyurdu.

Galatasaray'a dünyaca ünlü transfer! Yeni sezonda 9 numara...

a.spor.com.tr'nin La Gazzetta dello Sport'tan çevirdiği habere göre; Inter, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Lukaku ile yeni sezonda yola devam etmeyecek.

Galatasaray'a dünyaca ünlü transfer! Yeni sezonda 9 numara...

İtalyan ekibinin Lukaku'nun sakatlık problemleri yaşaması ve yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtildi.

Galatasaray'a dünyaca ünlü transfer! Yeni sezonda 9 numara...

Belçikalı yıldızın Chelsea ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

Galatasaray'a dünyaca ünlü transfer! Yeni sezonda 9 numara...

Lukaku'nun Chelsea'de de forma giymesi zor gözükürken, hangi takıma imza atacağı önümüzdeki aylarda belli olacak.

Galatasaray'a dünyaca ünlü transfer! Yeni sezonda 9 numara...

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Lukaku, bu sezon 24 maçta forma giydi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a Liverpool'dan transfer!
Boey'den taraftarı mest eden tavır!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Tespih namazı nedir, nasıl kılınır?
KADİR GECESİ HATİM DUASI | Hatim duası nasıl yapılır, hangi sureler okunur? Hatim duası Arapça ve Türkçe Diyanet
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a dünyaca ünlü yeni 9 numara! Transfer... G.Saray'a dünyaca ünlü yeni 9 numara! Transfer... 11:32
Boey'den taraftarı mest eden tavır! Boey'den taraftarı mest eden tavır! 11:31
Erden Timur'dan F.Bahçe'ye yanıt! Erden Timur'dan F.Bahçe'ye yanıt! 11:14
Miami Heat seride 1-0 öne geçti! Miami Heat seride 1-0 öne geçti! 10:48
Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig 10:14
Fırtına'nın yeni hocası belli oldu Fırtına'nın yeni hocası belli oldu 10:11
Daha Eski
F.Bahçe açıkladı! Ameliyat olacak F.Bahçe açıkladı! Ameliyat olacak 10:06
Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 10:04
Fiorentina - Atalanta maçı saat kaçta? Fiorentina - Atalanta maçı saat kaçta? 09:58
Efsaneleri zorluyor! Buruk'tan müthiş istatistik Efsaneleri zorluyor! Buruk'tan müthiş istatistik 09:54
Celta Vigo - Mallorca maçı saat kaçta? Celta Vigo - Mallorca maçı saat kaçta? 09:54
Leeds United - Liverpool maçı saat kaçta? Leeds United - Liverpool maçı saat kaçta? 09:50