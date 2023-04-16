Haberler Galatasaray Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Falaye Sacko Galatasaray'ın transfer listesinde

Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Falaye Sacko Galatasaray'ın transfer listesinde

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, gelecek sezon için şimdiden harekete geçti. Kadrodaki isimlere gelen teklifleri değerlendiren sarı kırmızılı yönetim, yıldız oyuncularına alternatiflerini aramaya başladı. Sacha Boey'in ayrılma ihtimalini düşünen Galatasaray Falaye Sacko'nun peşinde düştü. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 11:06
Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Falaye Sacko Galatasaray'ın transfer listesinde

Puanını 66'ya yükselten Galatasaray, şampiyonluk yarışında bir virajı daha geride bıraktı.

Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Falaye Sacko Galatasaray'ın transfer listesinde

Öte yandan Galatasaray yönetimi gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Falaye Sacko Galatasaray'ın transfer listesinde

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey'in her geçen gün talipleri artıyor.

Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Falaye Sacko Galatasaray'ın transfer listesinde

Geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılı kulüpteki geleceği hakkında konuşan Boey, Galatasaray'a gelirken proje belliydi.

Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Falaye Sacko Galatasaray'ın transfer listesinde

Ben oynayacaktım ve beni daha sonra başka bir kulübe satacaklardı. Bu yıl olabilir.

Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Falaye Sacko Galatasaray'ın transfer listesinde

Galatasaray'a kariyerim boyunca kalmak için gelmedim." ifadelerini kullanmıştı.

Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Falaye Sacko Galatasaray'ın transfer listesinde

Bir çok Avrupa kulübünden teklif alan sağ bek oyuncusunun ayrılma ihtimaline karşı Galatasaray transferde düğmeye bastı.

Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Falaye Sacko Galatasaray'ın transfer listesinde

Fransız basını gelecek sezon için flaş bir iddia ortaya attı.

Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Falaye Sacko Galatasaray'ın transfer listesinde

Foot Mercato'ya göre, Galatasaray, 27 yaşındaki Montpellier forması giyen Falaye Sacko'yu gündemine aldı.

Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Falaye Sacko Galatasaray'ın transfer listesinde

Malili sağ bek oyuncusu takımına 3 asistlik katkı sağladı.

Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Falaye Sacko Galatasaray'ın transfer listesinde

Falaye Sacko, 23 maçta Mali milli takım formasını giydi.

Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Falaye Sacko Galatasaray'ın transfer listesinde

Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun pisaya değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Falaye Sacko Galatasaray'ın transfer listesinde

FALAYE SACKO KİMDİR?

Montpellier takımında Defans mevkinde forma giyen Falaye Sacko, 01 Mayıs 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Falaye Sacko Galatasaray'ın transfer listesinde

180 cm boyunda ve 65 kilo olan Falaye Sacko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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