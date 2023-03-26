Haberler Galatasaray KARABAĞ GALATASARAY İZLE CANLI | Karabağ-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - G.Saray hazırlık maçı

KARABAĞ GALATASARAY İZLE CANLI | Karabağ-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - G.Saray hazırlık maçı

Milli arada Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile dostluk maçına çıkan Galatasaray maçında, karşılaşmanın tüm geliri depremzedelere bağışlanacak. 60 bin biletin tamamının satıldığı mücadele öncesi maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç ile ilgili arama motorlarında Karabağ-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorualrının cevabı araştırılıyor. İşte GS hazırlık maçı detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 13:40 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 14:00
KARABAĞ GALATASARAY İZLE CANLI | Karabağ-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - G.Saray hazırlık maçı

Karabağ-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın

Sezon başında Okan Buruk'u kadronun başına getiren Galatasaray, 14 maçlık galibiyet serisi alarak ligde liderliğini sürdürüyor. Galatasaray, milli arada Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARABAĞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ - Galatasaray maçı 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Maçın canlı yayın adresi:
https://haberglobal.com.tr/canli-yayin

DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZA DESTEK MAÇI!

Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

KADRO BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı takımın kadrosu da belli oldu. İşte karşılaşmada forma giyebilecek isimler:

"Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakcı, Beknaz Almazbekov, Arda Deniz Yavaş, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Berkan Aksoy, Mauro Icardi."

"BU SAHADA KARDEŞLİK KAZANACAK"

Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, yaptığı açıklamada deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu, Karabağ Futbol Kulübü olarak da bu hususta katkı yapmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan'ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, "Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Abbaszade, hem Karabağ hem de Galatasaray'ın Azerbaycan'da çok sevildiğini vurgulayarak, "Karşılaşmaya yoğun ilgi var. 60 bin bilet satıldı. Bu sahada kardeşlik kazanacak. Teklifimize 'Evet' diyen Galatasaray'a da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ASpor CANLI YAYIN

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