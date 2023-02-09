Ele ele gönül gönüle

Galatasaray, Kahramanmaraş başta 10 ildeki depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Nef Stadı'nda devam eden yardım toplama çalışmalarına birçok gönüllünün yanı sıra yöneticiler, her takımdan teknik heyet, tüm branşlardan sporcular katkı sağlıyor. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Nef Stadı, Anadolu Yakası'nda ise Taçspor Tesisleri'nde yardım toplanırken geniş katılım ve yoğun çalışmalar sonucunda dün 21. tır deprem bölgesine gönderildi.

OKAN BURUK'TAN YARDIM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nef Stadı'ndaki merkezi giderek koli taşınmasına yardım etti.

IŞIL ALBEN'DEN DESTEK

Basketbol takımı kaptan Işıl Alben, depremden etkilenen vatandaşlar için varını yoğunu ortaya koydu.



ICARDI'DEN BAĞIŞ

Taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro İcardi, depremde zarar görünlerin yanına koşmayı ihmal etmedi. Arjantinli starın 1 milyon TL bağışladığı ifade edildi.



HATAY'A GİTTİLER

Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile futbol takımı kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Hatay'a giderek yardım malzemelerinin dağıtılmasına destek verdi.



TEK DİLEKLERİ VAR

Gönüllüler ve kulüp çalışanları Nef Stadı'nda sabahtan geç saatlere kadar gelen yardımları tasnif ediyor. Tek dilekleri var; kullanılmış ürünlerin gönderilmesi...