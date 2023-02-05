GALATASARAY TRABZONSPOR DERBİ MAÇI CANLI İZLE 📺 | GS - TS maçı saat kaçta? Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Trabzonspor - CANLI TAKİP İÇİN TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak ve Halil Umut Meler'in yöneteceği müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor derbi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY TRABZONSPOR DERBİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray Trabzonspor derbisi 5 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Trezeguet, Maxi Gomez

DERBİDE HAVA NASIL OLACAK?

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada, maç saati karla karışık yağmur beklenirken, termometreler de 1 dereceyi gösterecek. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. İki takım kozlarını soğuk ve karlı bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Nef Stadyumu'nda karla karışık yağmur beklenirken, hava sıcaklığının 1 derece, nem oranın ise yüzde 90 civarı olacağı tahmin ediliyor.

14 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 11'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor mücadelesiyle birlikte bu sezonki galibiyet serisini 14'e çıkarmış ve tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmıştı.

Aslan, bu müsabakalarda ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.

LİGDEKİ EN UZUN GALİBİYET SERİSİNE ORTAK OLACAK

Galatasaray, Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılması durumunda Süper Lig'de üst üste 12. galibiyetini elde edecek. Sarı-kırmızılılar böylece lig tarihinde 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ve 1988-1989 sezonunun da ilk 3 haftasında aldığı 12 galibiyet serisi rekorunu egale edecek. O dönemde takımı Mustafa Denizli çalıştırıyordu.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 10 maça çıktı. Aslan, söz konusu mücadelelerde 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan aldı. Cimbom, sahasındaki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde son olarak Ümraniyespor ile karşılaştı ve rakibini 3-2 yendi.

Sarı-kırmızılılar ayrıca Süper Lig'de Nef Stadyumu'nda oynadığı son 6 maçtan da galip ayrıldı.

MAURO ICARDI İLE BAFETIMBI GOMIS TAKIMI SIRTLIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de rakip fileleri 45 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda golcüler Mauro Icardi ile Bafetimbi Gomis, attığı 8'er golle takımını sırtlıyor. Icardi ve Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 7, Dries Mertens 4, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata'nın 3'er, Sergio Oliveira ve Abdulkerim Bardakcı'nın 2'şer, Yunus Akgün, Milot Rashica, Leo Dubois ve Emre Taşdemir'in de 1'er golü bulunuyor. Geride kalan 4 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsioui, Konyaspor'dan Francisco Calvo ve Başakşehir'den Youssouf Ndayishimiye ve Antalyaspor'dan Sherel Floranus kendi kalesine attı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada kalesinde 16 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca bu sezon ligde 9 müsabakada da kalesini gole kapadı.

3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu oyuncular, Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 24. haftada deplasmanda oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

DEPLASMAN HASRETİ

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 8. haftada 2-1 galip geldiği Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ardından deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

Bordo-mavililer, ligde son oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken Galatasaray maçıyla 127 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

EKSİK OYUNCULAR

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.