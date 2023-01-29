Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Giresunspor deplasmanına konuk oldu ve sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Giresunspor - Galatasaray maçıyla ilgili dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Ayrıca Ahmet Çakar, Hatayspor-Trabzonspor maçını da değerlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Galatasaray çok tuhaf bir takım. Kötü de oynasa, iyi de oynasa kazanabiliyorlar.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Takım oyununa baktığınız vakit, müthiş bir organizasyon var mı?

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Hayır ama gol şansı çok yüksek, müthiş oyuncuları var.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

İlk yarının son dakikasında penaltı kaçıran Galatasaray, hemen ardından bu sefer Giresunspor kalecisinin topu elinden kaçırmasıyla Mertens ile golü buldu.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

İkinci yarı atmayan oyuncuların hemen tamamı gol attı.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

G.Saray sanki sadece 3 puan kazanmıyor, psikolojik üstünlüğü de ele alıyor.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Maçta çok kritik pozisyon vardı. Verilen penaltı bir ayağa basma nedeniyle olsa da top İcardi'den uzaklaşmış.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Giresunlu oyuncunun önüne gelmiş, gayri kasti bir basma var.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Penaltı değil diyemiyorum ama futbolun doğal mantığına ters bir penaltı.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Ayrıca Galatasaray'ın attığı ilk gol öncesi İcardi'nin çıkışı 'ofsaytımsı'…

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Gülmeyin, çünkü yayıncı kuruluş bu çıkışı tam veremedi.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Ayrıca Dubois'in attığı gol öncesi Giresunlu faul kullanırken tam arasında bir G.Saraylı var.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Ayağını tam açamıyor, top kısa düşüyor ve ardından da topu G.Saraylı kapıp Dubois'e aktarıyor, o da golü yapıyor. Bu da önemli bir hata.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

HAKEM KÜÇÜK İYİYDİ, TRABZONSPOR KÖTÜ

Trabzonspor şaşırtmaya ve özellikle deplasmanda büyük hayal kırıklıkları yaşatmaya devam ediyor.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Dün golü erken buldular, ikinci yarının hemen başında da Siopis'in topu direkten döndü ve ardından her şey Trabzonspor için simsiyah oluverdi.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Art arda iki gol yediler. Basit goller… Yerleşim hataları var, kademe yanlışları var ve özellikle ikinci yarıda tamamen sahadan siliniverdiler.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Hatayspor her geldiğinde ya gol buldu ya da çok ciddi pozisyonlar.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Aslında Trabzonspor'un en büyük problemi, temposuz oynaması. Ayrıca çok önemli atak oyuncuları olmasına rağmen gol üretmekte zorlanıyorlar.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Mağlup duruma düştükten sonra da fazla bir şey yapamadılar. Son bölümde Erce'nin kurtardığı müthiş pozisyon dışında Trabzonspor'un neredeyse pozisyonu yok.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Trabzonspor günbegün şampiyonluktan uzaklaşıyor. Hatayspor ise hayati derecede bir 3 puan aldı.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Galatasaray çok tuhaf bir takım!

Hakem Zorbay Küçük, iyi maç yönetti. İlk yarıda da VAR müdahalesiyle Hatay'ın golünü iptal etmesi doğru karardı.

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