Rashica’dan fedakarlık

Dünya Kupası arasını dizinden tedavi olarak geçiren Milot Rashica ateşi olmasına rağmen Keçiörengücü maçında sahaya çıktı. İstanbulspor maçını düşünen Kosovalı yıldız "Maç ritmini tekrar yakalamalıyım" diyerek fedakarlıktan kaçınmadı. Bu tavrı alkış aldı.
DünyaKupası arasını dizinden tedavi olarak geçiren Milot Rashica ateşi olmasına rağmen Keçiörengücü maçında sahaya çıktı. İstanbulspor maçını düşünen Kosovalı yıldız "Maç ritmini tekrar yakalamalıyım" diyerek fedakarlıktan kaçınmadı. Bu tavrı alkış aldı.