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GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Keçiörengücü maçı yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında ağırladığı Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz da mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 07:43
GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Keçiörengücü maçı yorumu!

SERKAN KORKMAZ - KISM-ET

Okan Buruk'un onbirine dair pek çok olumlu ya da olumsuz eleştiri yapılabilir ama bir tercihi beni tarifsiz ölçüde şaşırttı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Keçiörengücü maçı yorumu!

Dün akşam iyi bir performans sergilemiş olsa da Emin'in Abdülkerim'in yerine oynamasını garipsedim. Nelsson ile Abdülkerim bence gayet iyi bir ikili.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Keçiörengücü maçı yorumu!

Sanırım lig arifesinde bu ikiliyi sahneye sürmeyen Okan hoca ile aynı fikirde değiliz.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Keçiörengücü maçı yorumu!

Keçiören, bir alt ligin en kifayetli takımlarından biri. Kolay bir maç olmayacağı çok belliydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Keçiörengücü maçı yorumu!

İlk yarıda Rashica, Mata ve Barış'ın cömertçe harcadığı pozisyonlar dikkat çekiciydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Keçiörengücü maçı yorumu!

Barış Alper'e ceza sahası içinde yapılan net bir faulde hakem büyük bir hataya imza atarak serbest vuruş kararı verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Keçiörengücü maçı yorumu!

İlerleyen dakikalarda maçın kötülerinden Seferovic, Torreira'nın kazandırdığı penaltıda topu direğe nişanladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Keçiörengücü maçı yorumu!

Sakatlık nedeniyle değilse ikinci devrenin hemen başındaki Torreira-Mertens değişimini de çok tuhaf buldum. Uruguaylı değil de Mata çıksa daha mantıklı olurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Keçiörengücü maçı yorumu!

Dakikalar ilerliyor, Okan Buruk kötü ve anlamsız oynayanları geç de olsa kenara almaya başlıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Keçiörengücü maçı yorumu!

Mertens'in ardından Gomis ve Kerem de oyuna girince G.Saray'ın baskısı daha da artıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Keçiörengücü maçı yorumu!

İlk 11'de başlaması gereken Abdülkerim'in Nelsson'un sakatlanmasıyla oyuna girmesi ise manidardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Keçiörengücü maçı yorumu!

Sezonun başında Galatasaray'ı sırtlayan isim olan Gomis bir kez daha Buruk'un imdadına yetişip Kerem'in pasında takımına hayati bir gol kazandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Keçiörengücü maçı yorumu!

G.Saray sezonun kalanı öncesinde olumlu bir kanaat yaratmadı. Teknik heyet ivedilikle kafasını toparlamalı, sakatlar (Oliveira ve Icardi) iyileştirilmeli ve bazı mevkilerdeki eksikleri gidermek adına transfer çalışmaları hız kazanmalı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Keçiörengücü maçı yorumu!

Dün akşamki gibi bir performansla devam edilirse, bu sezon ünlü kasap ve iş adamı Nusret kadar bile herhangi bir kupaya yaklaşmak kısmet olmaz.

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