Kupada sahne Cimbom'un! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

Dünya Kupası arasından sonra Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda bugün saat 21.00'de Nef Stadyumu'nda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve Çağdaş Altay'ın yöneteceği mücadelede 90 dakika sonucunda eşitlik bozulmazsa uzatmalara, orada da eşitlik devam ederse kazananını seri penaltı atışları belirleyecek. Galatasaray ile Ankara Keçiörengücü son olarak 2018- 2019 sezonunda Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda karşı karşıya geldi. Ankara'daki ilk maçı sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki mücadele de 1-1 sona ermişti.
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Okan, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Berkan, Barış, Mata, Kerem, Gomis