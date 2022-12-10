Haberler Galatasaray GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Galatasaray ile Adana Demirspor, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. İki ekip özel maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 10:26 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 10:40
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Galatasaray - Adana Demirspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Dünya Kupası arasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, Adana Demirspor ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. İki ekip, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında arşatırılıyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 22:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Antalya kampına, tedavisi süren Sergio Oliveira ve Dünya Kupası'nda görev yapan Fernando Muslera, Dries Mertens, Haris Seferovic, Lucas Torreira ve Victor Nelsson'un ilerleyen günlerde katılacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i büyüdü de anne bile oldu! Çocuk oyuncu Jale Azaklı fazla kilolarından kurtuldu değişimi dikkat çekti!
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e kötü haber gitti 'Hazar Ergüçlü'yü zehirleyip öldürmeye çalışıyorlar' Ceza almadı ama tedavi olacak
Messi'den Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"
Transferde büyük bomba! Muriqi Real Madrid'e
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dembele'den G.Saray'a kötü haber!
Belhanda'dan Terim itirafı! "Neden yedeğim diye sordum..."
Asgari ücrette son durum: Toplantıdan karar çıktı mı?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (10 Aralık 2022)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (10 Aralık)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı canlı izle! Trabzonspor - Kasımpaşa maçı canlı izle! 10:11
Tuzlaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Tuzlaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? 09:58
Transferde büyük bomba! Muriqi Real Madrid'e Transferde büyük bomba! Muriqi Real Madrid'e 09:36
Belhanda'dan Terim itirafı! "Neden yedeğim diye sordum..." Belhanda'dan Terim itirafı! "Neden yedeğim diye sordum..." 09:34
Flaş Altay Bayındır yorumu! "30 milyon euro..." Flaş Altay Bayındır yorumu! "30 milyon euro..." 07:51
Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı 01:24
Daha Eski
A.Efes Litvanya'dan galibiyetle ayrıldı! A.Efes Litvanya'dan galibiyetle ayrıldı! 01:24
Süper Lig'de 15-18. hafta programı açıklandı! F.Bahçe - G.Saray maçı... Süper Lig'de 15-18. hafta programı açıklandı! F.Bahçe - G.Saray maçı... 01:24
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu programı açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu programı açıklandı! 01:23
F.Bahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer F.Bahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer 01:23
F.Bahçe'den Hırvat kaleciye kanca! F.Bahçe'den Hırvat kaleciye kanca! 01:23
Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip! Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip! 01:23