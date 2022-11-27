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Dev kapışma

Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray bugün Fenerbahçe’yi konuk edecek. Sinan Erdem’de oynanacak karşılaşma 20.30’da start alacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 06:50
Dev kapışma

Türkıye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko bugün saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Çekişmeli maç beINSports 5 kanalından canlı yayınlanacak. Ligde sarı-kırmızılı takım oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet elde ederken, 4 kez de parkeden mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler ise oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Bu sezon ligde Galatasaray 76.8 sayı, 31.7 ribaund ve 17.2 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Fenerbahçe ise 87.1 sayı, 32.5 ribaund ve 21.1 asist ile oynuyor.

MAÇ ÖNCESİ NOTLARI
Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da deplasmanda kazandı. * Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz hafta Galatasaray NEF deplasmanda Bursaspor'u 93-88, Fenerbahçe Beko da evinde Tofaş'ı 82-68 mağlup etmişti. * Galatasaray'da Dylan Ennis 7 maçta 14.14 sayı ortalamasıyla en skorer oyuncu olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe Beko'da ise 15.6 sayı ortalamasıyla Johnathan Harvey...

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