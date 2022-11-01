Haberler Galatasaray Sabote mi ediyorlar?

Sabote mi ediyorlar?

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Engin Baytar, teknik direktör Okan Buruk'un takım içinden sabote edildiğini ileri sürdü. Efsane oyuncu katıldığı bir programda soru üzerine, "İçeriden duydum. Galatasaray'da bazı futbolcular, hocaya tezgah yapıyor. Yüzüne gülüyor, arkasından iş çeviriyor. Takımı sabote ediyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar. 1-2 tane akıllı oyuncu kendini bu gruptan ayırmış" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
Sabote mi ediyorlar?
Galatasaray'ın eski yıldızlarından Engin Baytar, teknik direktör Okan Buruk'un takım içinden sabote edildiğini ileri sürdü. Efsane oyuncu katıldığı bir programda soru üzerine, "İçeriden duydum. Galatasaray'da bazı futbolcular, hocaya tezgah yapıyor. Yüzüne gülüyor, arkasından iş çeviriyor. Takımı sabote ediyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar. 1-2 tane akıllı oyuncu kendini bu gruptan ayırmış" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
DİĞER
Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Kendini avukat gibi tanıttı, 200 bin lira kredi çektirip dolandırdı!
HAVA DURUMU | İstanbul güne yoğun sisle başladı
Jesus tartışması! O hareketine ceza istiyorlar
Düello! İşte Jesus ile Güneş'in futbol felsefesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'dan 21'lik orta sahaya kanca! Uzatma teklifini geri çevirdi
Buruk'tan flaş Beşiktaş ve F.Bahçe sözleri! 'İşimize gelir'
Son dakika İstanbul'da vapur seferleri iptal mi?
Kasım ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?
Altında anlık son durum (1 Kasım)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bologna geriden gelip kazandı! Bologna geriden gelip kazandı! 01:05
Enes Ünal attı Getafe kazandı! Enes Ünal attı Getafe kazandı! 01:04
Bologna geriden gelip kazandı! Bologna geriden gelip kazandı! 01:03
Enes Ünal attı Getafe kazandı! Enes Ünal attı Getafe kazandı! 00:58
Zafer Başakşehir'in Zafer Başakşehir'in 00:21
Antalya tam gaz Antalya tam gaz 00:19
Daha Eski
Fener silindiri Fener silindiri 00:16
Başakşehir evinde güldü! Başakşehir evinde güldü! 23:39
Bambaşka Batshuayi! Beşiktaş'ta kaçırdıklarını F.Bahçe'de atıyor Bambaşka Batshuayi! Beşiktaş'ta kaçırdıklarını F.Bahçe'de atıyor 23:39
Antalyaspor Sivas'tan galip döndü! Antalyaspor Sivas'tan galip döndü! 23:39
Toroğlu duyurdu! Güneş'ten transfer isteği Toroğlu duyurdu! Güneş'ten transfer isteği 23:39
Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için... Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için... 23:38