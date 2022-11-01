Sabote mi ediyorlar?

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Engin Baytar, teknik direktör Okan Buruk'un takım içinden sabote edildiğini ileri sürdü. Efsane oyuncu katıldığı bir programda soru üzerine, "İçeriden duydum. Galatasaray'da bazı futbolcular, hocaya tezgah yapıyor. Yüzüne gülüyor, arkasından iş çeviriyor. Takımı sabote ediyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar. 1-2 tane akıllı oyuncu kendini bu gruptan ayırmış" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın eski yıldızlarından Engin Baytar, teknik direktör Okan Buruk'un takım içinden sabote edildiğini ileri sürdü. Efsane oyuncu katıldığı bir programda soru üzerine, "İçeriden duydum. Galatasaray'da bazı futbolcular, hocaya tezgah yapıyor. Yüzüne gülüyor, arkasından iş çeviriyor. Takımı sabote ediyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar. 1-2 tane akıllı oyuncu kendini bu gruptan ayırmış" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.