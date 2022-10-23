GALATASARAY ALANYASPOR - CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Alanyaspor maçıyla devam ediyor. 11. hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Son 2 lig maçından galibiyet çıkaramayan Cimbom, evindeki karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp yeniden yükselişe geçmek istiyor. Akdeniz derbisinde Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Alanyaspor ise Galatasaray maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.



GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih Aksoy, Rassoul, Yusuf Özdemir, Fer, Efkan Bekiroğlu, Lusamba, Efecan Karaca, Candeias, Hassan

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray - Alanyaspor maçı BeIN Sports 1'den CANLI yayınlanıyor.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Nef Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 4 gol atabildi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Aytemiz Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.