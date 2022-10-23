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GALATASARAY ALANYASPOR - CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılılar, seyircisi önünde mutlak 3 puan peşinde. Alanyaspor ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu müsabaka öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı öncesi bilinmesi gereken tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 18:58 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 19:20
GALATASARAY ALANYASPOR - CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Alanyaspor maçıyla devam ediyor. 11. hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Son 2 lig maçından galibiyet çıkaramayan Cimbom, evindeki karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp yeniden yükselişe geçmek istiyor. Akdeniz derbisinde Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Alanyaspor ise Galatasaray maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih Aksoy, Rassoul, Yusuf Özdemir, Fer, Efkan Bekiroğlu, Lusamba, Efecan Karaca, Candeias, Hassan

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Galatasaray - Alanyaspor maçı BeIN Sports 1'den CANLI yayınlanıyor.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, Nef Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 4 gol atabildi.

EN FARKLI GALİBİYETLER
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Aytemiz Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

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