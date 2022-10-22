Kuzey'e hücum!

Galatasaray mevcut kadrosundaki Kuzeyli isimler Victor Nelsson ve Mathias Ross'un performanslarından memnun. İki stoper de futbolları kadar, karakterleri, disiplinleri ve iş ahlaklarıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılı kulüp bu sebeple Danimarka pazarı üzerinden yürümeye devam etmek istiyor. Hedefte iki Viking daha var: Valerenga forması giyen Osame Sahraoui ve Kopenhag'da top koşturan Viktor Kristiansen. Osame 21 yaşında. Kulübüyle olan kontratı sezon sonu bitiyor. Sol kanatta oynuyor. Gelişime açık bir oyuncu. Kristiansen ise 19 yaşında. Kopenhag ile 2 yıl daha kontratı var. Bonservisi 4 milyon euro. Sol bek mevkisinde görev yapıyor. Galatasaray gelecek vaat eden iki ismi de renklerine katmak istiyor.