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Galatasaray'ın efsane ismi Capone'den Florya'ya ziyaret!

Galatasaray'ın 1999-2002 arasında formasını giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Capone, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek sarı kırmızılıların idmanını ziyaret etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 20:07
Galatasaray'ın efsane ismi Capone'den Florya'ya ziyaret!

Sarı-kırmızılıların 1999-2002 arasında formasını terleten Brezilyalı Capone, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılarla beraber tarihi UEFA Kupası kadrosunda yer alan Capone, eski takım arkadaşı teknik direktör Okan Buruk'la da hasret giderdi.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Eski futbolcumuz Capone, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek kulübümüze ziyarette bulundu." ifadeleri yer aldı.

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