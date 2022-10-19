Galatasaray'ın efsane ismi Capone'den Florya'ya ziyaret!

Sarı-kırmızılıların 1999-2002 arasında formasını terleten Brezilyalı Capone, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılarla beraber tarihi UEFA Kupası kadrosunda yer alan Capone, eski takım arkadaşı teknik direktör Okan Buruk'la da hasret giderdi.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Eski futbolcumuz Capone, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek kulübümüze ziyarette bulundu." ifadeleri yer aldı.

