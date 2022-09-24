Galatasaray 2-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray, milli ara nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.



Galatasaray'ın golleri 12. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 65. dakikada penaltıdan Icardi'den geldi.



İstanbulspor'un tek golünü 30. dakikada Okan Erdoğan kaydetti.

MATA VE ICARDI İÇİN İLKLERİN AKŞAMI

Galatasaray'ın bu sezonki yeni transferi Juan Mata, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol oyuncuya 11 kişilik kadroda görev verirken, sarı-kırmızılıların bir başka transferi Mauro Icardi de ilk kez 11'de sahaya çıktı. Icardi, 65. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray forması altında ilk gol sevincini yaşadı.

BURUK'TAN GENÇLERE GÖREV

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçında genç oyunculara görev verdi.

Buruk, Özgür Aksaka ve Metehan Baltacı'ya 11'de görev verirken, Beknaz Almazbekov ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Buruk ilerleyen dakikalarda ise Ali Turap Bülbül, Caner Doğan, Berk Kızıldemir, Halim Yükseloğlu, Eren Paşahan ve Arda Deniz Yavaş'a şans verdi.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERDİ

Galatasaraylı taraftarlar, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Süper Lig maçlarında dolu tribünlere oynayan sarı-kırmızılılarda hazırlık maçını 20 bin 793 taraftar takip etti.