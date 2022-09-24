Haberler Galatasaray Galatasaray 2-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray 2-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray ile İstanbulspor hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yeni transferler Mauro Icardi ve Juan Mata'ya ilk 11'de görev verdi. Galatasaray, NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı. Galatasaray’ın golleri 12. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 65. dakikada penaltıdan Icardi’den geldi. İstanbulspor’un tek golünü 30. dakikada Okan Erdoğan kaydetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 20:56 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 21:03
Galatasaray 2-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray, milli ara nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın golleri 12. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 65. dakikada penaltıdan Icardi'den geldi.

İstanbulspor'un tek golünü 30. dakikada Okan Erdoğan kaydetti.

MATA VE ICARDI İÇİN İLKLERİN AKŞAMI
Galatasaray'ın bu sezonki yeni transferi Juan Mata, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol oyuncuya 11 kişilik kadroda görev verirken, sarı-kırmızılıların bir başka transferi Mauro Icardi de ilk kez 11'de sahaya çıktı. Icardi, 65. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray forması altında ilk gol sevincini yaşadı.

BURUK'TAN GENÇLERE GÖREV
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçında genç oyunculara görev verdi.

Buruk, Özgür Aksaka ve Metehan Baltacı'ya 11'de görev verirken, Beknaz Almazbekov ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Buruk ilerleyen dakikalarda ise Ali Turap Bülbül, Caner Doğan, Berk Kızıldemir, Halim Yükseloğlu, Eren Paşahan ve Arda Deniz Yavaş'a şans verdi.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERDİ
Galatasaraylı taraftarlar, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Süper Lig maçlarında dolu tribünlere oynayan sarı-kırmızılılarda hazırlık maçını 20 bin 793 taraftar takip etti.

DİĞER
Beşiktaş'tan erken kopmuştu! Yıldız futbolcu İspanya La Liga'ya geri dönüyor
Ortaköy'de takım elbiseli güvenliklerden sopalı meydan dayağı! Dehşet anları kamerada
G.Saray bin pişman! Dünya bunu konuşuyor...
Filenin Sultanları Tayland'a diş geçiremedi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray bin pişman! Dünya bunu konuşuyor...
İstanbu devleri 16'lık yeteneği istiyor!
KPSS A grubu atanmak için kaç net gerekir?
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? | KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
KPSS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Ertelenen KPSS puanları ne zaman açıklanır? Sonuçlar ne zaman belli olacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde Min-Jae kapışması! Dünya devi peşinde Transferde Min-Jae kapışması! Dünya devi peşinde 20:08
Hakan Ericson: Türkiye maçını sabırsızlıkla bekliyoruz Hakan Ericson: Türkiye maçını sabırsızlıkla bekliyoruz 18:21
Can Öncü İspanya'da 3. oldu Can Öncü İspanya'da 3. oldu 18:15
Pınar Karşıyaka'dan tatsız prova! Pınar Karşıyaka'dan tatsız prova! 18:06
Stefan Kuntz: Kazanmaktan başka bir hedefimiz yok Stefan Kuntz: Kazanmaktan başka bir hedefimiz yok 17:55
Filenin Sultanları Tayland'a diş geçiremedi! Filenin Sultanları Tayland'a diş geçiremedi! 16:29
Daha Eski
Derbinin oranları belli oldu! Favori... Derbinin oranları belli oldu! Favori... 16:09
Beşiktaş 18'lik yeteneğe imza attırdı! Beşiktaş 18'lik yeteneğe imza attırdı! 15:57
G.Saray bin pişman! Dünya bunu konuşuyor... G.Saray bin pişman! Dünya bunu konuşuyor... 15:57
U19 Milli Takımı'mız Azerbaycan'ı farklı geçti! U19 Milli Takımı'mız Azerbaycan'ı farklı geçti! 15:04
Salih Uçan'a 'Milli' sürpriz! Salih Uçan'a 'Milli' sürpriz! 14:49
TBF açıkladı! 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi TBF açıkladı! 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi 14:45